Льоша з "Холостячки", Добринін і Михайлюк на балу: всі подробиці четвертого випуску "Холостяка-11"

Розповіли про найяскравіші моменти нового епізоду

Четвертий випуск шоу "Холостяк-11" був присвячений різним часовим періодам: від Ренесансу до епохи джазу. А ще – в цьому випуску розкрилася неприємна правда про одну з учасниць, яка нібито займалася ескортом.

Епізод почався з переїзду дівчат з першого будинку в другій – тепер, так оскільки їх стало менше, учасниці з обох будинків будуть жити разом.

Дитяча мрія

Цього тижнящасливий квиток витягла гімнастка Ліза, з якою у Михайла Заливако було індивідуальне побачення. Разом вони каталася на роликах, грали на автоматах і їли смакоту. Холостяк назвав це "епохою дитинства", оскільки таким чином вони з Лізою виконали свої дитячі мрії – погуляти зачиненим торгівельним центром і поїсти шкідливу їжу, запивши це лимонадом.

Скріншот: кадр з відео

І Лізі, і Михайлу побачення дуже сподобалося, вони змогли поспілкуватися і краще пізнати один одного, тому в кінці зустрічі Заливако вручив дівчині троянду.

Скріншот: кадр з відео

В джазі тільки дівчата...і Холостяк

Після цього настав час епохи джазу – 20-30-х років, адже саме тоді в США активно розвивалася джазова музика і танці.

Розалі, Джессіка і Аня отримали запрошення від Михайла на групове побачення. Їм подарували три шикарних ретро-сукні і дівчата стали готуватися до вечірки.

Скріншот: кадр з відео

Квартет вирушив у таємний ресторан, де вони танцювали, пили коктейлі і спілкувалися. Аня була занадто наполегливою і постійно "клеїлася" до Холостяка (і навіть зробила йому масаж ніг), що бентежило не тільки її суперниць, а й самого Михайла. В результаті дівчина на церемонії троянд не отримала заповітну квітку і залишила шоу.

Скріншот: кадр з відео

На шоу Михайло Залівако запросив свого друга Сергія, місією якого було поспілкуватися з дівчатами і розповісти потім про свої враження – це пізніше допомогло Холостякові зробити вибір, кого залишити на проєкті, а з ким попрощатися.

Скріншот: кадр з відео

Як ми вже писали, Аня була особливо активною в цьому випуску і навіть дозволила собі загравання з Сергієм, який пізніше знайшов неприємні факти про дівчину в Мережі. Деякі ресурси поширювали інформацію про те, що Аня нібито займалася ескортом. Дівчина вже спростувала цю інформацію.

Після групового побачення троянду отримала Розалі – Холостяку сподобалися її скромність і ніжність. До речі, вони навіть разом станцювали і в рамках гри "алкорулетка" поцілувалися в губи. Розалі пізніше назвала цей момент "скоріше не поцілунком, а цьомом".

А ось Джессіка соромитися не стала і подарувала Холостякові французький поцілунок.

Скріншот: кадр з відео

Несподівані гості на балу

У фіналі для всіх учасниць влаштували бал! Дівчата танцювали вальс, намагалися не забути правила етикету і не задихнутися в масках, які приховували їхні обличчя :)

Скріншот: кадр з відео

На торжество були запрошені несподівані гості: ексгерої проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін і Макс Михайлюк, а також колишній фіналіст проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко.

Скріншот: кадр з відео

Їх Михайло, як і свого друга Сергія, попросив активно спілкуватися з учасницями, щоб пізніше обговорити кожну з них і вислухати поради.

Нікіті, Олексію і Максу сподобалася Джессіка, яка, як з'ясувалося, смачно готує і вміє підтримати бесіду.

А ось чи залишилася вона на проєкті і хто залишив шоу в цьому випуску – дізнайтеся у ще одному нашому матеріалі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися