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Поцелуй у камина и возвращение еще одной участницы: что было в пятом выпуске "Холостяка-11"

Сегодня, 00:21

Узнайте все самые интересные подробности нового эпизода

Прошел пятый выпуск романтического реалити "Холостяк-11", который оказался богат на откровения и свидания с девушками.

Михаил Заливако и участницы проекта в этом эпизоде приехали во Львов – один из самых романтических и популярных городов Украины.

Мы уже рассказали, кто покинул проект в этом выпуске, а теперь предлагаем узнать все самые интересные подробности этого эпизода.

Заселение в отель

Во Львове девушки поселились в отеле, а чтобы определить, кто с кем будет жить, для них организовали необычную игру: перед девушками выложили несколько предметов, каждая из них должна была выбрать тот, что ближе ей по духу. На столике лежали: книги, полотенца, стояли два бокала с вином, разделенная на две части табличка "подружки" и корона. Некоторые из предметов были еще и атрибутами будущего свидания.

Михаил Заливако
Михаил Заливако
Фото: instagram.com/holostyakstb

Саша и Розали взяли книги, так как они любят читать. Джессика и Катя взяли две половинки таблички "подружки", поскольку они сдружились на проекте. Юля "Зайка" схватила полотенце, но потом отдала его Даше. Еще одна Юлия взяла корону.

Позже девушки пришли в свои номера и стали думать, как их предметы помогут им понять, что будет на свиданиях с Холостяком.

Розали и Саша нашли в книгах подсказки и поняли, что их свидание пройдет в библиотеке.

Свидание с Сашей и Розали

Девушки пришли в библиотеку, где их ждал Михаил. Они общались о книгах, а также у Холостяка было время пообщаться и с Розали, и с Сашей тет-а-тет. Каждая из девушек рассказала о тяжелом периоде в жизни. Розали призналась, что пережила издевательства в школе, а Саша шокировала историей о своей сложной операции.

Фото: кадр из видео

Свидание с Юлей

В своей комнате Юля нашла мобильный телефон с номером Михаила – это означало, что она в любой момент могла позвонить или написать Холостяку.

Юля отправилась на индивидуальное свидание, где они с Михаилом катались на багги и затем ужинали в ресторане.

Фото: кадр из видео

Девушка тоже поделилась личной историей – недавно она потеряла обоих родителей. Юля призналась, что всю жизнь пыталась делать их счастливыми, потому как ее братья всегда заставляли родителей нервничать. Одного из родных братьев девушки убили в 90-х.

Фото: кадр из видео

Свидание с Дашей

Еще одно индивидуальное свидание у Холостяка было с чемпионкой по бегу – Дашей. Парочка пошла в "комнату страха", а затем ужинала у камина, где Михаил поцеловал девушку.

Фото: кадр из видео

Свидание с Джессикой и Катей

Девушки привели Михаила в спа-салон. Джессика, будучи профессиональным массажистом-реабилитологом, продемонстрировала свои способности Михаилу.

Фото: кадр из видео

А Холостяк, в свою очередь, тоже сделал ей массаж.

Фото: кадр из видео

Что касается Кати, то Михаил научил ее плавать, так как девушка до момента свидания не умела это делать.

Фото: кадр из видео

Сюрприз

На церемонии роз к девушкам присоединилась еще одна участница – Анна Богдан, которая ранее заболела COVID-19 и все это время была на самоизоляции. Холостяк позвал девушка на личное общение.

Фото: кадр из видео

Михаилу понравилось, что Аня показала себя с другой стороны – была открытой и улыбчивой. Холостяк решил вручить девушке розу.

Ранее мы рассказывали, как прошел четвертый выпуск "Холостяка-11".

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