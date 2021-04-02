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"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Вчора, 23:57

Дізнайтеся, кого Михайло Заливако відправив додому

Пройшов п'ятий випуск проєкту "Холостяк-11" і ще одна церемонія троянд. Дізнайтеся в нашому матеріалі, хто залишив проєкт цього разу.

У новому епізоді Михайло Заливако і дівчата приїхали до Львова, де у Холостяка було кілька індивідуальних побачень – з Дашею і Юлею, а також групових – з Розалі і Сашею і Джесікою з Катею.

До слова, раптово на церемонії троянд з'явилася Анна Богдан, яка раніше перехворіла на COVID-19 на проєкті.

У п'ятому випуску реаліті залишила Олександра Миколюк, яка, до слова, шокувала Михайла особистою історією про пережиту в дитинстві складну операцію.

Фото: кадр з відео

Протягом всього проєкту Холостяк виділяв відмінні ораторські здібності Саші, у якої і справді добре поставлена вимова – дівчина вибирала гарні вирази і словесні звороти. Але за чіткою і грамотною мовою Михайло так і не побачив щирості, тому вирішив попрощатися з дівчиною.

"Неприємне відчуття, тому що вона мені правда подобалася, – каже Михайло, – Я був упевнений, що Саша інакше розкриється, але побачив, що вона не хоче показувати свої емоції", – сказав Михайло Заливако про Олександру.

Нагадаємо, Розалі розповіла, як зіткнулася з расизмом і цькуванням.

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