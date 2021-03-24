Холостяк-11: колишня дружина Андрія Богдана заразилася коронавірусом прямо на проєкті

Анна Богдан перехворіла на COVID-19 і навіть не змогла бути присутньою на церемонії троянд

Колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан перехворіла на COVID-19 прямо під час зйомок шоу "Холостяк-11".

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Дівчина навіть не змогла бути присутньою на церемонії троянд в фіналі третього випуску проєкту. Про те, що Анна заразилася коронавірусом, не було сказано в самому епізоді "Холостяка" – повідомили, що дівчина просто захворіла.

Однак в Instastories, відповідаючи на запитання підписникіів, Анна все ж уточнила, що це був COVID-19. Дівчина перехворіла в легкій формі.

Скріншот: Instagram

Незважаючи на хворобу, Анна залишилася на проєкті і продовжила боротьбу за серце Михайла Заливака.

Раніше ми повідомляли, що колишня порнозірка з "Холостяка-11" не змогла скласти іспити з сексології.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися