Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком

У Мережі почали підозрювати, що вони пара

Блогер Надін Медведчук, яка залишила реаліті "Холостяк-11" в третьому випуску, розповіла, які стосунки її пов'язують з Євгеном Ковтуненком – колишнім учасником проєкту "Холостячка".

Підписники Надін і Євгенія почали підозрювати, що пару пов'язують романтичні стосунки – їх бачили разом на відпочинку в Дубаї.

"Між нами виключно дружні стосунки. Ми познайомилися на дні народження нашого спільного друга. Тоді Женя розповів, що у нього є мета стати кращим блогером 2020 року. А моя компанія займається саме цим. Тому ми взялися за розкрутку його блогу. Так, ми їздили разом в Дубай. Там були і інші учасники і блогери. Це була блогерська подорож", – розповіла Надін в інтерв'ю СТБ.

Надін Медведчук та Євген Ковтуненко Фото: instagram.com/nadin5_, instagram.com/kov2nenko

Надін Медведчук – блогерка, власниця маркетингової компанії. У ЗМІ її ім'я також зустрічалося в новинах про покійного блогера Дмитра Стужука – вони були разом недовгий час.

Євген Ковтуненко – ексучасник "Холостячки", власник юридичної компанії.

Нагадаємо, Михайло Заливако вважає, що Надін брала участь в "Холостяку" заради піару.

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