Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком

Сьогодні, 20:49

У Мережі почали підозрювати, що вони пара

Блогер Надін Медведчук, яка залишила реаліті "Холостяк-11" в третьому випуску, розповіла, які стосунки її пов'язують з Євгеном Ковтуненком – колишнім учасником проєкту "Холостячка".

Підписники Надін і Євгенія почали підозрювати, що пару пов'язують романтичні стосунки – їх бачили разом на відпочинку в Дубаї.

"Між нами виключно дружні стосунки. Ми познайомилися на дні народження нашого спільного друга. Тоді Женя розповів, що у нього є мета стати кращим блогером 2020 року. А моя компанія займається саме цим. Тому ми взялися за розкрутку його блогу. Так, ми їздили разом в Дубай. Там були і інші учасники і блогери. Це була блогерська подорож", – розповіла Надін в інтерв'ю СТБ.

Надін Медведчук та Євген Ковтуненко
Надін Медведчук та Євген Ковтуненко
Фото: instagram.com/nadin5_, instagram.com/kov2nenko

Надін Медведчук – блогерка, власниця маркетингової компанії. У ЗМІ її ім'я також зустрічалося в новинах про покійного блогера Дмитра Стужука – вони були разом недовгий час.

Євген Ковтуненко – ексучасник "Холостячки", власник юридичної компанії.

Нагадаємо, Михайло Заливако вважає, що Надін брала участь в "Холостяку" заради піару.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фаворитка "Холостяка - 11" проговорилася, на що учасницям проєкту дають гроші Холостяк-11: колишня дружина Андрія Богдана заразилася коронавірусом під час проєкту Колишня порнозірка з "Холостяка-11" не змогла скласти іспити з сексології
холостяк Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали

Популярні статті

Сьогодні, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 26 березня для всіх знаків зодіаку: Близнюки – це ваш день

Сьогодні, 05:05Events

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Вчора, 19:02Смачно

Пісна випічка: рецепт булочок з корицею і родзинками

Вчора, 14:01Зірково

"Хочу жерти бургери і торти": українка з найбільшими в світі вилицями шокувала новими операціями

Вчора, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Вчора, 09:29Зірково

ТОП-10 найяскравіших фото Елтона Джона в молодості. Він сьогодні іменинник!

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

24 березняСмачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

24 березняЗірково

Чому скандальний ректор Михайло Поплавський не соромиться жартувати про секс зі студентками

24 березняСмачно

Ця їжа стала трендом в Instagram – 5 модних рецептів

24 березняЗірково

Ані Лорак приїхала до України і побувала на радіо в гостях у Слави Дьоміна

24 березняМодно

Легендарні кросівки Adidas вийшли в оновленому дизайні — і він дуже милий

24 березняЗірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

24 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 березня: на Раків чекає неідеальний день, а Левам потрібно поставити на перше місце себе

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
С какой группой крови больше риск получить инфаркт
С какой группой крови больше риск получить инфаркт
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти