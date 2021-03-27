Дочекалися! На шоу "Маска" розсекретили Сома

Сьогодні до номінації потрапили Жабеня і Сом

У суботу, 27 березня, вийшов десятий епізод гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де знову розсекретили двох зірок. Спочатку маску зняв загадковий Місяць, якого відгадав Андрій Данилко.

А ми нагадаємо, що в київському ЦУМі працює виставка,, де представлені найпопулярніші персонажі проєкту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Цього разу до номінації потрапили Жабеня і Сом. Останнього в попередньому, дев'ятому випуску "Маски", Оля Полякова та DZIDZIO обіцяли засмажити, тому замість підказок він тільки плутав зіркових детективів.

Жабеня та Сом Фото: телеканал "Україна"

Так, рішенням глядачів гіпершоу розсекретити себе довелося Сому. Ним виявився Іраклі Макацарія!

Іраклі Макацарія Фото: телеканал "Україна"

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