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Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

Сегодня, 23:29

Узнайте, кто стал суперзвездой самого популярного шоу Украины

Дождались! На телеканале "Украина" показали грандиозный финал гипершоу "Маска", за которым мы следили с января. В последнем выпуске себя рассекретили три оставшиеся маски, а также приглашенный гость – Рак.

Кому достался кубок первого сезона "Маски", и кто скрывался в костюмах Носорога, Дракона и Солнца – узнайте далее в материале.

Открыли последний вечер на сцене гипершоу Верка Сердючка и ее мама с новым хитом, которые символично "сняли маски". Но мы ведь давно знаем, что это Андрей Данилко и Инна Белоконь.

Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: телеканал "Украина"

Далее перед зрителями самого популярного шоу страны выступил Носорог. Между ним и Олей Поляковой давно горит огонь страсти. Певица больше остальных хочет узнать, кто же прячется в образе этого героя.

Носорог
Носорог
Фото: телеканал "Украина"

Следующим выступить на сцене самого загадочного шоу вышел Дракон. Для финала он выбрал песню Feel британского певца Робби Уильямса. Какая романтичная натура наш Дракон!

Дракон
Дракон
Фото: телеканал "Украина"

Третий финалист "Маски" – Солнце. Это, пожалуй, самый загадочный персонаж проекта, рассекретить которого хотят все. На сцене гипершоу Солнце исполнило суперхит My heart will go on и наше сердце навеки принадлежит этой звезде.

Солнце
Солнце
Фото: телеканал "Украина"

Пришло время первого голосования в финале "Маски", которое определило двоих финалистов и аутсайдера. Ним оказался Носорог. Ему пришлось снять маску, а кто был в этом костюме, узнайте здесь.

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Далее на шоу появился новый персонаж – VIP-гость Рак. Он исполнил для зрителей известную композицию, а затем очень нехотя отвечал на вопросы звездных детективов, чтобы их запутать еще больше.

Ко всеобщему удивлению, Раком оказалась Ирина Билык!

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: телеканал "Украина"

В финале самого популярного шоу страны Дракон и Солнце спели вместе. Это было впечатляюще и очень эмоционально.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Далее следовало голосование, в котором принимали участие только зрители шоу "Маска". Они решили, что победителем проекта станет Солнце.

Финал шоу "Маска"
Финал шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Но сперва Дракон должен был рассекретить себя. Кстати, его еще в предыдущем выпуске упоминал DZIDZIO.

После финального выступления Солнца с хитом Show Must Go On, осталось лишь узнать, кто же все это время был в шикарном золотом костюме. И это... впрочем, подробно о раскрытии победителя первого сезона гипершоу "Маска" читайте здесь.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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