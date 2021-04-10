Така різна: усі образи NK на гіпершоу Маска

Напередодні грандфінала згадуємо луки Насті

Вже сьогодні ввечері ми побачимо фінальний випуск найпопулярнішого на українському телебаченні шоу "Маска". За кілька субот сталося стільки яскравих подій на проекті, які ми будемо обговорювати ще довго.

У цьому ж матеріалі згадуємо всі луки NK | Насті Каменських в ефірах гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Нагадаємо, що відразу ж після фіналу телеканал "Україна" розкриє всі секрети "Маски" у спецвипуску.

Образи NK в "Масці" відрізнялися одне від одного, але були однаково яскравими та незабутніми. Артистка була то з короткою стрижкою, то з косами, то зухвалою, то ніжною. В Instagram-акаунті "Зірковий шлях" зібрали всі аутфіти співачки.

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Дивіться гранд-фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, що в гранд-фіналі шоу "Маска" з'явиться VIP-гість.

А поки чекаємо на останній випуск "Маски", пропонуємо дізнатися, що нового про локдаун розповів Дід Панч в своєму YouTube-шоу:

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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