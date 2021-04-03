Я вивчив українську мову, щоб вас заплутати: Жабеня зняло маску

Ми просто в шоці!

Півфінал шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вражає! За крок до фіналу, в одинадцятому випуску розсекретили вже дві зірки. І це ще не все.

Якщо ви пропустили, то першим в новому випуску гіпершоу виступив новий персонаж, якого ми ще не бачили – Мохіто. Яка це була знаменитість, дізнайтеся тут.

Наступним розсекретити себе мусило жабеня. Цей герой найпопулярнішого в Україні шоу кілька випусків давав підказки зоряним детектива, але його однаково ніхто не відгадав.

Жабеня Фото: телеканал "Україна"

Під час першого голосування між Жабеням і Носорогом вибрали останнього, тож Жабеня мусило розсекретити себе. Ми в шоці, тому що ним виявився білоруський актор Євген Сморигін!

Євген Сморигін на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"Я вивчив українську мову, щоб вас заплутати!" – заявив Сморигін зі сцени гіпершоу і зірвав бурю овацій в студії. Тим часом DZIDZIO пообіцяв акторові зняти його в своєму новому кліпі.

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка на момент зняття маски – 33,67%**. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів***.

Дивіться фінал найзірковішого та найзігадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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