Онука Чапкіса прооперували в США

Хлопчику зробили стоматологічну операцію

Онуку українського хореографа Григорія Чапкіса, Максиму зробили операцію. Про це розповів в InstaStories син Чапкіса – Грег, який вже повернувся до США .

Грег розповів, що онукові хореографа зробили стоматологічну операцію.

"Моєму хлопчику сьогодні зробили стоматологічну операцію. Він молодець! Але не задоволений відчуттям у роті. Він все ще відпочиває, і я сподіваюся, що ми скоро підемо додому і ляжемо в ліжко, – розповів Грег Чапкіс.

Дружина Грега, Амбер у себе в Instagram поділилася подробицями операції.

"У нього просто м'які зуби, і як я можу утримати його подалі від цукру або цукерок. Я б хотіла, щоб йому не доводилося цього робити, але я знаю, що це кращий спосіб ", – написала дружина Чапкіса-молодшого.

Дружина Грега Чапкіса Ембер з дітьми Фото: instagram.com/amberchapkis/

Вона зазначила, що старшому синові Миколі доводилося робити подібну операцію.

"Це був найкращий досвід, тому що він нічого з цього не пам'ятає. Сподіваюся, у Максима буде так само. Я так сильно люблю своїх хлопчиків. Коли нас забрали, Максим сказав: "Мама, насправді я не хочу цього робити". Я знала, що він почав думати про це, тому сказала: "Максим у тебе все вийде. Все буде ідеально. Обіцяю ", – розповіла вона

Трохи пізніше Амбер у себе в InstaStories написала, що операція пройшла добре і Максим уже вдома.

Нагадаємо, що у Грега Чапкіса в США своя школа танців Chapkis Dance. З дружиною Ембер вони разом вже 20 років. Пара виховує двох синів – 12-річного Миколи та 5-річного Максима.

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