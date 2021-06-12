Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

Антон Моргунов пішов з життя ще в березні цього року, але про це стало відомо тільки зараз. Сина актора поховали в одній могилі з його матір'ю

Помер Антон Моргунов - син актора Євгена Моргунова Фото: скриншот

Син знаменитого радянського і російського актора Євгена Моргунова, який найбільш відомий за роллю Бувалого в комедіях Леоніда Гайдая, помер в березні цього року. Антон Моргунов зловживав алкоголем, повідомляє "Експерсс Газета".

Спочатку ніхто не помічав зникнення спадкоємця зірки "Кавказької полонянки" – сусіди думали, що чоловік пішов у черговий запій. Однак пізніше з'ясувалося, що Антон Моргунов помер. Сина актора поховали на Кунцевському кладовищі в могилі матері – у них навіть одна табличка на двох.

У шлюбі у Євгена Моргунова з другою дружиною Наталею з'явилися два сина – Антон і Микола. Молодший трагічно загинув в автокатастрофі в 1998 році. Йому було 25 років.

Актор пережив молодшого сина на рік – Євген Моргунов помер в 1999 році у віці 72 років. Дружина Євгена Моргунова, Наталя, помер в січні цього року – жінці було 79 років.

Євген Моргунов Фото: скриншот

Всенародну популярність Євгену Моргунову принесла роль Бувалого в серії кінокомедій Леоніда Гайдая 1960-х років: "Пес Барбос і незвичайний крос", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика".

Раніше ми повідомляли, що в Чехії померла актриса Либуше Шафранкова, найбільш відома на пострадянському просторі головною роллю у фільмі-казці "Три горішки для Попелюшки". Актрисі 7 червня виповнилося 68 років. Шафранкова з 2014 року боролася з раком легенів, але інформація про причини смерті не розкривається.

Нагадаємо, в кінці травня пішла з життя 30-річна болгарська актриса Лорина Камбурова. Дівчина знялася в низці американських фільмів жахів, зокрема в кінострічці "Техаська різанина бензопилою".

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