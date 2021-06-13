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Спочивай з миром: Грег Чапкіс підтвердив смерть батька

Вчора, 23:57

Раніше з'явилася інформація, що в лікарні помер 91-річний знаменитий хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс із сином Грегом і внучкою / instagram.com/gregchapkis
Григорій Чапкіс із сином Грегом і внучкою / instagram.com/gregchapkis

Син знаменитого хореографа Григорія Чапкіса Грег підтвердив смерть батька, залишивши сумне повідомлення у своєму Instagram.

"RIP DAD Григорій Чапкіс", – написав він.

Раніше з'явилася інформація, що в лікарні помер 91-річний хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс.

Наприкінці 2020 року хореограф переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання.

Ми також писали, що у вересні 90-річний український хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс одружився вчетверте на жінці, молодшій за нього на 51 рік.

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смерть син Григорій Чапкіс
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