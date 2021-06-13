Помер хореограф Григорій Чапкіс

Танцюристу був 91 рік, раніше він переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували

Григорій Чапкіс

У результаті тривалої хвороби помер відомий український хореограф і суддя шоу "Танців з зірками" Григорій Чапкіс. Йому був 91 рік.

Про це з посиланням на близьке оточення Чапкіса повідомив Tabloid.

Хореограф помер у лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу.

Наприкінці 2020-го Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання.

Ми також писали, що у вересні 90-річний український хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс одружився вчетверте на жінці, молодшій за нього на 51 рік.

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