Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Вчора, 23:21

Танцюристу був 91 рік, раніше він переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс

У результаті тривалої хвороби помер відомий український хореограф і суддя шоу "Танців з зірками" Григорій Чапкіс. Йому був 91 рік.

Про це з посиланням на близьке оточення Чапкіса повідомив Tabloid.

Хореограф помер у лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу.

Наприкінці 2020-го Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання.

Ми також писали, що у вересні 90-річний український хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс одружився вчетверте на жінці, молодшій за нього на 51 рік.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
смерть Григорій Чапкіс
Реклама

Новини партнерів

"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Солист группы Måneskin встречается с аппетитной итальянкой
Солист группы Måneskin встречается с аппетитной итальянкой
"Евровидение-2021": как выступила участница из России Manizha
"Евровидение-2021": как выступила участница из России Manizha

Популярні статті

Вчора, 23:21Зірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Вчора, 09:27Зірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

Вчора, 08:47Зірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто: нові подробиці скандалу з машиною, що переїхала каченят

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

12 червняЗірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Ліза Глинська виходить заміж вдруге (фото)

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняЗірково

Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

11 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку: Терези, візьміть вихідний!

Новини партнерів

Что происходит с организмом, если есть капусту каждый день
Что происходит с организмом, если есть капусту каждый день
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Британский телеведущий раскритиковал Маркл за выбор имени дочке
Британский телеведущий раскритиковал Маркл за выбор имени дочке
Диана Арбенина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ
Диана Арбенина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ
Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк — СМИ
Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк — СМИ
Ірина Федишин вдруге вийде заміж?
Ірина Федишин вдруге вийде заміж?
Стало відомо, чому Олег Кензов бив дружину
Стало відомо, чому Олег Кензов бив дружину
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти