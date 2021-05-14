З красунею-дружиною та синами: син Чапкіса засипав соцмережі сімейними фото

Грег Чапкіс опублікував зворушливі знімки з сімейного архіву разом зі своєю дружиною Ембер і синами – Миколаєм та Максимом

Грег Чапкіс з родиною Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс, син Григорія Чапкіса, опублікував серію зворушливих фото зі своєю сім'єю в Instagram. На кадрах зображені дружина Грега – Ембер, а також двоє їхніх синів – 12-річний Микола та п'ятирічний Максим, який недавно переніс операцію.

Грег Чапкіс з дружиною і синами Фото: instagram.com/gregchapkis

В описі до фото Грег написав: "Нам так пощастило з тобою. Ти найкраща мама, найкраща дружина, кращий діловий партнер і кращий друг. Ти краще, що зі мною сталося. Ми любимо тебе так сильно!".

Грег і Ембер разом вже 20 років, вісім з яких – у шлюбі. Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.

Грег Чапкіс з дружиною Ембер Фото: instagram.com/gregchapkis

Раніше ми повідомляли, що Грег Чапкіс літав в Україну до батька. У лютому цього року Чапкіс-молодший вже намагався приїхати в Україну, але не отримав вчасно результати тесту на COVID-19 і поїздку довелося відкласти.

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