Важко говорить і дихає: нові подробиці про стан Григорія Чапкіса

Син Чапкіса показав, як зараз виглядає хореограф

Син Григорія Чапкіса Грег, який спеціально зі США прилетів в Україну, продовжує з шанувальниками ділитися новими відео з хореографом, а також тепер заговорив про здоров'я батька.

Грег опублікував в Instagram кілька коротких відео. На одному з відео Григорій Миколайович з сином прогулюються по вулиці.

На іншому ж відео легендарний хореограф сидить в кріслі в костюмі. Син на камеру поцікавився у батька, як він почувається, але Чапкіс відмовився від будь-яких інтерв'ю. На відео можна помітити, що Григорію Миколайовичу важко говорити, а також у нього є проблеми з диханням.

Григорій Чапкіс Відео: instagram.com/gregchapkis

"Тримаймося друзі. Моліться за тата", – сказав Грег.

Нагадаємо, нещодавно син Чапкіса показав, як проводить час з батьком.

Раніше ми розповідали, що відомо про чотирьох дружин легендарного хореографа.

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