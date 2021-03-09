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Син Чапкіса опублікував нове відео з батьком: "Господи, допоможи йому"

Сьогодні, 14:02

Син Чапкіса поділився з шанувальниками новим відео

Син 91-річного хореографа Григорій Чапкіса Грег, який недавно прилетів з США до України, показав, як проводить час зі своїм батьком. Нове відео Чапкіс-молодший опублікував у себе в InstaStories.

На опублікованому відео Григорій Миколайович дивиться, яку постановку поставив його син для популярного репера Дедді Янки на шоу Джиммі Кіммел.

"Я такий щасливий, що мій батько пишається мною. І я був свідком того, як він особисто подивився нашу постановку. Господи, допоможи йому одужати, щоб він міг далі дивитися за досягненнями моєї школи", – підписав відео син Чапкіса.

Син Григорія Чапкіса опублікував нове відео з батьком
Відео: instagram.com/gregchapkis

Варто зазначити, що Грег Чапкіс вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У нього своя школа танців Chapkis Dance.

Нагадаємо, інформації про здоров'я Григорій Чапкіса майже немає. Відомо що після третьої госпіталізації хореограф вже перебуває вдома.

Раніше ми розповідали, що відомо про чотирьох дружин легендарного хореографа.

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