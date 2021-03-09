Син Чапкіса опублікував нове відео з батьком: "Господи, допоможи йому"

Син Чапкіса поділився з шанувальниками новим відео

Син 91-річного хореографа Григорій Чапкіса Грег, який недавно прилетів з США до України, показав, як проводить час зі своїм батьком. Нове відео Чапкіс-молодший опублікував у себе в InstaStories.

На опублікованому відео Григорій Миколайович дивиться, яку постановку поставив його син для популярного репера Дедді Янки на шоу Джиммі Кіммел.

"Я такий щасливий, що мій батько пишається мною. І я був свідком того, як він особисто подивився нашу постановку. Господи, допоможи йому одужати, щоб він міг далі дивитися за досягненнями моєї школи", – підписав відео син Чапкіса.

Син Григорія Чапкіса опублікував нове відео з батьком Відео: instagram.com/gregchapkis

Варто зазначити, що Грег Чапкіс вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У нього своя школа танців Chapkis Dance.

Нагадаємо, інформації про здоров'я Григорій Чапкіса майже немає. Відомо що після третьої госпіталізації хореограф вже перебуває вдома.

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