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Де і коли дивитися похорон принца Філіпа

Сьогодні, 13:34

17 квітня на території Віндзорського замку поховають чоловіка королеви Єлизавети II герцога Единбурзького, який помер у віці 99 років

Сьогодні в Віндзорі тривають приготування до церемонії прощання з членом королівської родини, яка почнеться о 14:40 за місцевим часом (16:40 в Україні). Раніше вже повідомлялося, як пройде похорон принца Філіпа і хто на ньому буде присутній.

Ми вестимемо текстову трансляцію з похорону принца Філіпа на нашому сайті.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

Трансляцію похорону герцога Единбурзького з Віндзора також вестиме суспільний мовник Великої Британії ВВС. Початок ефіру на каналах ВВС One, BBC News і BBC World News і на YouTube-каналі – о 16:30 за київським часом.

Церемонію можна буде подивитися на американському каналі CNN, з 16:00. Українські канали покажуть прямі включення в новинних випусках.

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Траурна процесія рушить до каплиці Святого Георгія о 16:40. Принца Філіпа перевозитимуть на спеціальному Land Rover.

О 17:00 у Великоій Британії буде оголошена національна хвилина мовчання. Потім в каплиці Святого Георгія, де покояться королі, принци і принцеси, почнеться заупокійна служба, яка триватиме близько 50 хвилин.

Нещодавно Єлизавета II поділилася особистою фотографією з принцом Філіпом.

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