Єлизавета II повернулася до обов'язків після смерті чоловіка

Королева брала участь офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Пила з поста лорда-камергера

Британська королева Єлизавета II повернулася до обов'язків через чотири дні після смерті її чоловіка, принца Філіпа.

Про це повідомляє Reuters.

Королева Єлизавета II брала участь офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Пила з поста лорда-камергера при королівському дворі.

Принц Філіп, який був поруч з королевою протягом усього її 69-річного правління, помер в Віндзорському замку 9 квітня у віці 99 років. Його похорони відбудуться в суботу.

Герцог Единбурзький одружився на Єлизаветі в 1947 році.

Як пише The Sun, що для знайомства з майбутньою королевою грецького принца вибрали випадково. Два інші кандидати для офіційної бесіди захворіли свинкою.

За словами гувернантки Єлизавети, Меріон Кроуфорд, Філіп був упевнений в собі і "досить недбалий в своїх манерах", майбутня королева не могла відірвати від нього очей. Кажуть, що саме в цю саму зустріч Єлизавета зрозуміла, що Філіп той самий.

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