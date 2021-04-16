Як пройдуть похорони принца Філіпа: розклад і список гостей

Герцога Единбурзького поховають 17 квітня. Труну з його тілом перенесуть з Віндзорського замку до каплиці Святого Георгія

Похорон принца Філіпа покажуть онлайн, а також транслюватимуть по радіо. Через пандемію церемонія пройде у вузькому сімейному колі – близько 30 осіб.

На сайті Букінгемського палацу повідомляється, що до Лондона прилетять члени королівської сім'ї з Німеччини.

О 14:40 за місцевим часом (16:40 в Україні) труну з тілом принца Філіпа, яка буде накрита особистим штандартом герцога, а також з його мечем і кашкетом ВМФ, винесуть з Віндзорського замку.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Процесія на чолі з оркестром Гвардійського гренадерського полку пройде в сторону каплиці Святого Георгія. За труною слідуватимуть діти герцога Единбурзького – принцеса Анна, принци Чарльз, Ендрю, Едуард, а також його внуки принци Вільям і Гаррі. Сама Єлизавета II прибуде до каплиці окремо від усіх.

Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

У зв'язку з тим, що герцог Сассекський втратив свої військові звання і титули, він не може відвідувати офіційні заходи у військовій формі. Щоб Гаррі не виділявся на тлі інших членів королівської сім'ї, Єлизавета II прийняла рішення, що принц Чарльз, принц Ендрю і старший брат принц Вільям будуть у цивільному одязі, а не у військовій формі, як того вимагають традиції.

Принц Гаррі і принц Філіп Фото: Getty Images

Похоронна служба пройде на території Віндзорського замку і триватиме приблизно 50 хвилин, її проведе декан Віндзора.

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Хто буде на похоронах принца Філіпа:

Герцогиня Корнуольська;

Графиня Уессекська;

Віконт Северн;

Леді Луїза Маунтбаттен-Віндзор;

Герцогиня Кембриджська;

Містер і місіс Тіндалл;

Беатриса Йоркська, Едоардо Мапелло Моцці;

Принцеса Євгенія, Джек Бруксбенк;

Леді Сара і містер Даніель Чатто;

Герцог Глостерский;

Герцог Кентський;

Принцеса Олександра, Почесна леді Огілві;

Наслідний принц Баденський, принц і Ландграф фон Гессен, принц Гогенлое-Лангенбург;

Графиня Маунтбаттен Бірманська.

Труну з чоловіком Єлизавети II залишать в королівському склепі на території Віндзора.

Фатальне число королівської сім'ї

Принц Філіп пішов з життя 9 квітня, у 99 років. Дату його смерті називають фатальною. А все тому, що 9-го числа в королівській родині було ще кілька смертей.

9 квітня 2002 королева Єлизавета II поховала свою матір Єлизавету Боуз-Лайон. Сестра Єлизавети II – принцеса Маргарет померла 9 лютого 2002 року у віці 71 року.

Королівська родина на похоронах Єлизавети Боуз-Лайон

Фото: Getty Images

Крім того, 9 квітня 2005 року старший син принца Філіпа і королеви Єлизавети II – принц Чарльз – одружився з Каміллою Паркер-Боулз.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II повернулася до обов'язків після смерті чоловіка.

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