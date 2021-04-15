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Принц Філіп і правнуки: королівський палац оприлюднив рідкісні архівні фото

Сьогодні, 09:21

В пам'ять про герцога Единбурзького представники сімейства показали раніше не опубліковані фото з архіву монархів

Принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, не стало минулої п'ятниці, 9 квітня. З тих пір в офіційних акаунтах королівської сім'ї в соцмережах щодня з'являються архівні кадри в пам'ять про герцога Единбурзького.

Цього разу представники королівської сім'ї показали в Instagram раніше не опубліковані кадри Єлизавети II і принца Філіпа з їх онуками, зокрема – дітьми принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принцами Джорджем і Луї, а також принцесою Шарлоттою.

Крім них на фото зображені онуки дочки Єлизавети II, принцеси Анни – Айла Філліпс, Міа і Лена Тіндалл.

Єлизавета II і принц Філіп з правнуками
Єлизавета II і принц Філіп з правнуками
Фото: instagram.com/theroyalfamily

На ще одному знімку Єлизавета II і принц Філіп позують в оточенні принца Вільяма і Кейт Міддлтон і їхніх дітей – принца Джорджа і принцеси Шарлотти.

Єлизавета II і принц Філіп, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Єлизавета II і принц Філіп, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше ми повідомляли, де і коли відбудуться похорони принца Філіпа.

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