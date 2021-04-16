Принц Чарльз і герцогиня Камілла вперше вийшли у світ після смерті принца Філіпа (фото)

Принц Уельський і герцогиня Корнуолльська відвідали квітковий меморіал в садах Мальборо-хаус, куди британці принесли букети на знак скорботи за принцем Філіпом

Королівське подружжя було зворушене кількістю квітів, записок і листівок, залишених небайдужими британцями на пам'ять про герцога Единбурзького, який помер 9 квітня.

Нагадаємо, що принц Філіп пішов з життя у віці 99 років. Він помер у Віндзорському замку через три тижні після того, як його виписали з лондонської лікарні.

З кожним днем квітів і послань із співчуттями королівської сім'ї ставало все більше, і їх перенесли в сади Мальборо-хаусу, де знаходиться штаб-квартира Співдружності. Фотографії, на яких відображені принц Чарльз з дружиною, опубліковані в офіційному Instagram-профілі сімейства.

Фото: instagram.com/clarencehouse

Фото: instagram.com/clarencehouse

На знімках 72-річний принц Чарльз і 73-річна Камілла виглядають схвильованими. На одному з фото можна побачити іграшковий Land Rover – улюблений автомобіль герцога Единбурзького.

Фото: instagram.com/clarencehouse

Фото: instagram.com/clarencehouse

Похорон принца Філіпа відбудеться у суботу, 17 квітня. Церемонію прощання транслюватимуть в прямому ефірі. Через пандемію COVID-19 герцог Единбурзький буде похований в оточенні тільки близьких членів сім'ї та друзів.

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