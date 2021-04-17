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Где и когда смотреть похороны принца Филиппа

Сегодня, 13:34

17 апреля на территории Виндзорского замка похоронят супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского, который скончался в возрасте 99 лет

Сегодня в Виндзоре идут приготовления к церемонии прощания с членом королевской семьи, которая начнется в 14:40 по местному времени (16:40 в Украине). Ранее уже сообщалось, как пройдут похороны принца Филиппа и кто на них будет присутствовать.

Мы будем вести текстовую трансляцию с похорон принца Филиппа на нашем сайте.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: Getty Images

Трансляцию похорон герцога Эдинбургского из Виндзора также будет вести общественный вещатель Великобритании ВВС. Начало эфира на каналах ВВС One, BBC News и BBC World News и на YouTube-канале – в 16:30 по киевскому времени.

Церемонию можно будет посмотреть на американском канале CNN, с 16:00. Украинские каналы покажут прямые включения в новостных выпусках.

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Траурная процессия двинется к часовне Святого Георгия в 16:40. Принца Филиппа будут перевозить на специальном Land Rover.

В 17:00 в Великобритании будет объявлена национальная минута молчания. Затем в часовне Святого Георгия, где покоятся короли, принцы и принцессы, начнется заупокойная служба, которая продлится около 50 минут.

Недавно Елизавета II поделилась личной фотографией с принцем Филиппом.

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