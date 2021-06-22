Джанабаєва перестала приховувати обличчя молодшого сина (фото)

Подружжя Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва виховують трьох дітей. Екссолістка "ВІА Гри" вперше опублікувала фото з молодшим сином

Альбіна Джанабаєва показала обличчя молодшого сина Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе, які в квітні цього стали батьками втретє , рідко ділиться сімейними фото в Instagram. Пара не відвідує світських заходів зі своїми дітьми і вважає за краще приховувати обличчя зіркових спадкоємців. Але цього раз колишня солістка "ВІА Гри" вирішили зробити виняток. В InstaStories співачка показала рідкісне фото з 6-річним Лукою.

На опублікованому фото молодший син Валерія Меладзе їде в машині і грає з гумовою змійкою.

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Альбіна Джанабаєва вперше показала обличчя молодшого сина Луки Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Зазначимо, Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році, і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. У квітні у пари народилася дочка Агата. Крім того, у 55-річного Валерія Меладзе є троє дочок від першого шлюбу.

Нагадаємо, зараз подружжя в Instagram публікує ролики, в яких показує життя з новонародженим . Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе з синцями під очима день і ніч поруч з малям. Альбіна навіть не відпускає Валерія підстригтися. Як зазначають користувачі соцмережі, ролики виходять смішними і життєвими.

Про багатодітних зірках – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше вийшли у світ після народження дочки.

Також варто зазначити, що зовсім скоро Валерій Меладзе виступить в Києві. Пропонуємо дізнатися, як Мережа відреагувала на це.

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