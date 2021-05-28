Меладзе і Джанабаєва вперше вийшли на публіку після народження дочки. Уже без синців під очима (фото)

Зовсім недавно Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва втрете стали батьками. Це їхня перша поява перед широкою публікою після народження доньки

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва з'явилися на публіці після народження дочки Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

У квітні цього року співак Валерій Меладзе і його дружина, ексучасниця "ВІА Гри", Альбіна Джанабаєва втретє стали батьками. Нещодавно подружжя показали свої синці під очима після безсонних ночей, а цього разу вони вже при повному параді вперше з'явилися на публіці.

У своєму Instagram -профілі Альбіна Джанабаєва опублікувала фото, на якому вони з Валерієм Меладзе позують разом з російським шоуменом Іваном Ургантом за лаштунками шоу "Вечерний Ургант".

Валерій вибрав костюм темно-синього відтінку, а Альбіна вбралася в шовкову сукню і човники на підборах червоного кольору.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу.

Раніше ми повідомляли, як в Мережі відреагували на новину про те, що Валерій Меладзе виступить на Atlas Weekend.

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