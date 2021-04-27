Меладзе відреагував на звинувачення Лорак в херассменті: Який негідник це придумав?

Раніше співачка заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим, але вона відмовилася

Напередодні в Москві пройшла вечірка премії "МУЗ-ТВ", де були присутні Ані Лорак і Валерій Меладзе. Більш того, вони сиділи за одним столом. В кінці вечора журналісти попросили співака прокоментувати скандальні слова Лорак про його брата, шо пролунали в одному з телешоу.

Як зізналася Ані Лорак, кілька років тому у неї не склалося співробітництво з Костянтином Меладзе, тому що вона цікавила його не тільки як артистка.

Фото: instagram.com/stories/valeriya

"Який негідник це придумав? Ви жахливі питання задаєте, навчитеся про щось цікавіше питати", – відповів журналістам Валерій Меладзе, передає КП.

Артист зробив вигляд, що не знав про слова співачки, і що журналісти все вигадали.

Фото: instagram.com/stories/anilorak

"Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але у мене завжди були свої поняття про те, як треба. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку – вони мені не підійшли", – розповіла раніше Ані Лорак.

Нещодавно ми писали, що Валерій Меладзе став батьком вшосте.

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