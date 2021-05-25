У Мережі реагують на участь Меладзе в Atlas Weekend-2021: "Це жарт? Ще Леонтьєва покличте"

Через пандемію цього року іноземні артисти не приїдуть на фестиваль, але організатори вирішили все ж провести захід з 6 по 11 липня в столичному ВДНГ

У Мережі реагують на участь Меладзе в Atlas Weekend Фото: instagram.com/meladzevalerian

Вчора, 24 травня, стало відомо, що російський співак грузинського походження Валерій Меладзе виступатиме на масштабному музичному фестивалі Atlas Weekend-2021 у Києві.

"Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!", – анонсували виступ артиста в офіційному Instagram-акаунті фестивалю.

Участь співака у фестивалі стала сюрпризом для фанатів. І якщо для одних шанувальників – приємним, то для інших – не дуже. Але організатори заходу повідомили, що це не жарт.

Реакція Мережі відбулася одразу ж:

"Ви просто уявіть, щоб на одній сцені виступали Onuka, The Hardkiss і Меладзе"

"Ще Леонтьєва покличте"

"Це жарт такий невдалий?"

"Давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути"

"Що за позорище"

"Ну і лайн-ап, звісно"

"Мені здається, це якийсь тривалий не смішний мем з обожнюванням Меладзе"

"У вас ще перше квітня не пройшло?"

"Це жарт?"

"Та за шо"

Скріншот Instagram / Atlas Weekend

Нагадаємо, що на Atlas Weekend-+2021 вперше виступить "Океан Ельзи".

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