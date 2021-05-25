У Мережі реагують на участь Меладзе в Atlas Weekend-2021: "Це жарт? Ще Леонтьєва покличте"
Через пандемію цього року іноземні артисти не приїдуть на фестиваль, але організатори вирішили все ж провести захід з 6 по 11 липня в столичному ВДНГ
Вчора, 24 травня, стало відомо, що російський співак грузинського походження Валерій Меладзе виступатиме на масштабному музичному фестивалі Atlas Weekend-2021 у Києві.
"Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!", – анонсували виступ артиста в офіційному Instagram-акаунті фестивалю.
Участь співака у фестивалі стала сюрпризом для фанатів. І якщо для одних шанувальників – приємним, то для інших – не дуже. Але організатори заходу повідомили, що це не жарт.
Реакція Мережі відбулася одразу ж:
- "Ви просто уявіть, щоб на одній сцені виступали Onuka, The Hardkiss і Меладзе"
- "Ще Леонтьєва покличте"
- "Це жарт такий невдалий?"
- "Давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути"
- "Що за позорище"
- "Ну і лайн-ап, звісно"
- "Мені здається, це якийсь тривалий не смішний мем з обожнюванням Меладзе"
- "У вас ще перше квітня не пройшло?"
- "Це жарт?"
- "Та за шо"
Нагадаємо, що на Atlas Weekend-+2021 вперше виступить "Океан Ельзи".
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