Валерій Меладзе став батьком вшосте

Під час зйомок однієї з розважальних програм популярний співак поділився радісною новиною і розсекретив стать дитини

55-річний Валерій Меладзе і 42-річна Альбіна Джанабаєва стали батьками . У пари народилася дівчинка. Новиною про поповнення в родині співак поділився під час зйомок програми КВК, Відео зі зйомок з'явилося на фан-сторінці співака в Instagram.

Співак розповів, що донька народилася на днях. Також артист не став розкривати, як назвали дівчинку.

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу.

Нагадаємо, не так давно Валерій Меладзе опублікував рідкісне фото зі старшим сином.

Раніше Валерій Меладзе розповів про сварки з Альбіною Джанабаєвою.

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