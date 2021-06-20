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Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

Сьогодні, 08:38

Навесні Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Агатою

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

У квітні Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе знову стали батьками. У пари народилася дочка Агата, якій вони приділяють весь свій час.

В Instagram подружжя опублікувало вже третій епізод серіалу, як його називають шанувальники Альбіни та Валерія. У ролику подружжя показує життя з новонародженим. Це дуже смішно і життєво, зазначають користувачі соцмережі.

Джанабаєва та Меладзе з синцями під очима день і ніч поруч з малям. Альбіна навіть не відпускає Валерія підстригтися.

, (@Albinadzhanabaeva)

"Найголовніше – погода в домі. Люблю, коли милий поруч", – написала в пості Джанабаєва.

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У коментарях підписники підтримали артистів, а деякі зазначили, що саме так і виглядає життя батьків:

  • "Це вже цілком може бути серіалом"
  • "Ось саме так виглядав мій чоловік перші місяці після народження трійні"
  • "Ви настрій піднімаєте! Щастя вашій родині безмежного!"
Скріншот: instagram.com/albinadzhanabaeva
Скріншот: instagram.com/albinadzhanabaeva

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зоряної пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився у 2004 році, і Лука, що з'явився на світ у 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу.

Про багатодітних зірок – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше вийшли у світ після народження дочки.

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