Брежнєва, Меладзе і Лепс виступили на вечірці у Віктора Лукашенко – ЗМІ

Артисти прилетіли в Леб'яже на літаку ЯК-42

Фото: Скриншот из видео

Минулого вечора Віра Брежнєва, яку помітили в Мінську в компанії Артема Мілевського, а також Валерій Меладзе, Григорій Лепс і співак Emin виступили на вечірці у старшого сина президента Білорусі – Віктора Лукашенка.

У Instagram-профілях зірок фото або відео з івенту немає, але в Telegram-каналі МотолькоПомогі опублікований ролик з виступами екс-"ВІА Гри", Меладзе, без чиїх пісень не обходиться нині жодна вечірка, і Лепса.

Гостям, ймовірно, заборонили публікувати будь-який контент з вечора, тому хто ще там був – невідомо. Повідомляється також, що артисти летіли в Білорусь літаком ЯК-42, який прийняли за вертоліт Росгвардіі.

Відео: https://t.me/motolkohelp

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусі можуть відмовити в участі в наступному "Євробаченні".

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