Джанабаева перестала скрывать лицо младшего сына (фото)

Супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают троих детей. Экс-солистка "ВИА Гры" впервые опубликовала фото с младшим сыном

Альбина Джанабаева показала лицо младшего сына Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, которые в апреле этого стали родителями в третий раз, редко делится семейными фото в Instagram. Пара не посещает светских мероприятий со своими детьми и предпочитает скрывать лица звездных наследников. Но в этот раз бывшая солистка "ВИА Гры" решили сделать исключение. В InstaStories певица показала редкое фото с 6-летним Лукой.

На опубликованном фото младший сын Валерия Меладзе едет в машине и играет с резиновой змейкой.

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Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына Луки Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Отметим, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году, и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В апреле у пары родилась дочь Агата. Кроме того, у 55-летнего Валерия Меладзе есть трое дочерей от первого брака.

Напомним, сейчас супруги в Instagram публикуют ролики, в которых показывают жизнь с новорожденным. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с синяками под глазами день и ночь рядом с малышкой. Альбина даже не отпускает Валерия подстричься. Как отмечают пользователи соцсети, ролики получаются смешными и жизненными.

О многодетных звездах – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет после рождения дочери.

Также стоит отметить, что совсем скоро Валерий Меладзе выступит в Киеве. Предлагаем узнать, как Сеть отреагировала на это.

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