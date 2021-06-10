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Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 05:20

Не забудьте привітати 10 червня з днем Вознесіння Господнього своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, колег і відправити їм ефектні картинки, листівки, вірші і смс

Свято Вознесіння Господнє: фото, картинки, вірші, смс
Свято Вознесіння Господнє: фото, картинки, вірші, смс
Фото: Depositphotos

Вознесіння Господнє у 2021 році православні українці відзначають 10 червня. Цей день є одним з 12 найголовніших церковних свят. Спаситель, відродившись після Великодня на 40-й день, вознісся на небо, закінчивши своє земне служіння.

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Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах, смс і прозі, а також підготували барвисті картинки і листівки.

Привітання з Вознесінням Господнім у прозі

***

На велике свято Вознесіння Господнє бажаю незгасимої надії, віри у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути кращими, чого б це не вартувало!

Красиві привітання з Вознесінням Господнім своїми словами

***
Дорогий друже! Щасти тобі на це свято Вознесіння Господнього, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до Нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві і попроси про здоров'я своїх близьких людей, а я молитимуся разом з тобою.

Картинки Вознесение Господне
Картинки Вознесение Господне
Фото: bonnycards

Зі святом Вознесіння Господнього: найкращі побажання

***
Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня, і прийшло Святе Вознесіння Господнє. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, відпущення гріхів. Нехай кожен ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправильних рішень убезпечує і оберігає вас Бог.

П ривітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах

***
Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.

Коротке привітання з Вознесінням Господнім в SMS

***

Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.

Щирі вітання зі святом Вознесіння Господнього мамі

***

С Вознесеньем, мамочка родная!
Светлый праздник миром осенит.
Сил, здоровья, счастья я желаю,
И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Фото: bonnycards

Радісне привітання друзям у Вознесіння Господнє

***
Дружба наша не стирается с годами,
И тебя я с Вознесеньем поздравляю!
Чтобы друг друга мы не потеряли,
Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола,
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил,
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві вірші колегам

***
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Вознесіння Господнє
Вознесіння Господнє
Фото: bonnycards

Щире вітання з Вознесінням

***
Сорок дней прошло от Воскресения,
И теперь мы празднуем Вознесение.
Христос апостолов вокруг себя собрал,
Обвел глазами и слова такие им сказал:
"Не расходитесь, вам предстоит
Крещение Духом Святым пережить".
Сам же поднялся, в облаке скрылся,
Для людских глаз совсем растворился.
А человечество теперь ждет,
Когда Господь снова придет.

Дивіться відео, про кільцеве сонячне затемнення 10 червня, і його вплив на людей:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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