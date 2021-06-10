Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Не забудьте привітати 10 червня з днем Вознесіння Господнього своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, колег і відправити їм ефектні картинки, листівки, вірші і смс

Свято Вознесіння Господнє: фото, картинки, вірші, смс Фото: Depositphotos

Вознесіння Господнє у 2021 році православні українці відзначають 10 червня. Цей день є одним з 12 найголовніших церковних свят. Спаситель, відродившись після Великодня на 40-й день, вознісся на небо, закінчивши своє земне служіння.

Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах, смс і прозі, а також підготували барвисті картинки і листівки.

Привітання з Вознесінням Господнім у прозі

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На велике свято Вознесіння Господнє бажаю незгасимої надії, віри у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути кращими, чого б це не вартувало!

Красиві привітання з Вознесінням Господнім своїми словами

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Дорогий друже! Щасти тобі на це свято Вознесіння Господнього, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до Нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві і попроси про здоров'я своїх близьких людей, а я молитимуся разом з тобою.

Картинки Вознесение Господне Фото: bonnycards

Зі святом Вознесіння Господнього: найкращі побажання

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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня, і прийшло Святе Вознесіння Господнє. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, відпущення гріхів. Нехай кожен ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправильних рішень убезпечує і оберігає вас Бог.

П ривітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах

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Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

Коротке привітання з Вознесінням Господнім в SMS

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Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

Щирі вітання зі святом Вознесіння Господнього мамі

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С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним Фото: bonnycards

Радісне привітання друзям у Вознесіння Господнє

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Дружба наша не стирается с годами,

И тебя я с Вознесеньем поздравляю!

Чтобы друг друга мы не потеряли,

Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола,

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил,

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві вірші колегам

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Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Вознесіння Господнє Фото: bonnycards

Щире вітання з Вознесінням

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Сорок дней прошло от Воскресения,

И теперь мы празднуем Вознесение.

Христос апостолов вокруг себя собрал,

Обвел глазами и слова такие им сказал:

"Не расходитесь, вам предстоит

Крещение Духом Святым пережить".

Сам же поднялся, в облаке скрылся,

Для людских глаз совсем растворился.

А человечество теперь ждет,

Когда Господь снова придет.

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