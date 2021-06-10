Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі
Не забудьте привітати 10 червня з днем Вознесіння Господнього своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, колег і відправити їм ефектні картинки, листівки, вірші і смс
Вознесіння Господнє у 2021 році православні українці відзначають 10 червня. Цей день є одним з 12 найголовніших церковних свят. Спаситель, відродившись після Великодня на 40-й день, вознісся на небо, закінчивши своє земне служіння.
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Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах, смс і прозі, а також підготували барвисті картинки і листівки.
Привітання з Вознесінням Господнім у прозі
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На велике свято Вознесіння Господнє бажаю незгасимої надії, віри у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути кращими, чого б це не вартувало!
Красиві привітання з Вознесінням Господнім своїми словами
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Дорогий друже! Щасти тобі на це свято Вознесіння Господнього, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до Нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві і попроси про здоров'я своїх близьких людей, а я молитимуся разом з тобою.
Зі святом Вознесіння Господнього: найкращі побажання
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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня, і прийшло Святе Вознесіння Господнє. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, відпущення гріхів. Нехай кожен ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправильних рішень убезпечує і оберігає вас Бог.
П ривітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах
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Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.
Коротке привітання з Вознесінням Господнім в SMS
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Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.
Щирі вітання зі святом Вознесіння Господнього мамі
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С Вознесеньем, мамочка родная!
Светлый праздник миром осенит.
Сил, здоровья, счастья я желаю,
И пускай Господь тебя хранит!
Радісне привітання друзям у Вознесіння Господнє
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Дружба наша не стирается с годами,
И тебя я с Вознесеньем поздравляю!
Чтобы друг друга мы не потеряли,
Нам обоим в праздник пожелаю.
Звенят колокола,
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!
Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил,
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!
Зі святом Вознесіння Господнього: красиві вірші колегам
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Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
Щире вітання з Вознесінням
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Сорок дней прошло от Воскресения,
И теперь мы празднуем Вознесение.
Христос апостолов вокруг себя собрал,
Обвел глазами и слова такие им сказал:
"Не расходитесь, вам предстоит
Крещение Духом Святым пережить".
Сам же поднялся, в облаке скрылся,
Для людских глаз совсем растворился.
А человечество теперь ждет,
Когда Господь снова придет.
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