Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Не забудьте поздравить 10 июня с днем Вознесения Господня своих родных, близких, друзей, знакомых, коллег и отправить им эффектные открытки, картинки, стихи и смс

Праздник Вознесение Господне: фото, картинки, стихи, смс Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2021 году православные украинцы отмечают 10 июня. Этот день является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись на Пасху, на 40-й день вознесся на небо, завершив свое земное служение.

Life Сегодня собрали для вас лучшие поздравления с праздником Вознесения Господня в стихах, смс и прозе, а также подготовили красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним в прозе

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В большой праздник Вознесения Господня, желаю неугасимой надежды, веры в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Красивые поздравления с Вознесением Господним своими словами

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Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут еще более чистыми, а душа – светлой. В этот день обрати свой взор к Нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережет нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

Картинки Вознесение Господне Фото: bonnycards

С праздником Вознесения Господня: лучшие пожелания

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Вот и отсчитал календарь 40-й дней от Пасхи, и пришел Святой праздник Вознесения Господня. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает вас Бог.

Поздравления с праздником Вознесения Господня в стихах

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Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

Короткое поздравление с Вознесением Господним в SMS

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Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня маме

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С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним Фото: bonnycards

Радостное поздравление друзьям в Вознесение Господне

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Дружба наша не стирается с годами,

И тебя я с Вознесеньем поздравляю!

Чтоб друг друга мы не потеряли,

Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола,

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил,

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

С праздником Вознесения Господня: красивые стихи коллегам

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Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Вознесение Господне: открытки Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Вознесением Господним

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Сорок дней после Пасхи прошло,

И мы празднуем, люди, сегодня,

Как же сердцу сейчас хорошо,

Свято чтим Вознесенье Господне.

На душе разлилась благодать,

Славим Господа в церкви и храме,

И в молитвах Его восхвалять

В этот праздник мы будем словами:

Пусть сегодня приходит в твой дом

Море радости, счастья, покоя

И навеки поселятся в нем,

Как Господь в твоем сердце с тобою!

Искреннее поздравление с Вознесением

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Сорок дней прошло от Воскресения

И теперь мы празднуем Вознесение.

Христос апостолов вокруг себя собрал,

Обвел глазами и слова такие им сказал:

"Не расходитесь, вам предстоит

Крещение Духом Святым пережить".

Сам же поднялся, в облаке скрылся,

Для людских глаз совсем растворился.

А человечество теперь ждет,

Когда же Господь сюда снова придет.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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