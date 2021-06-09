Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

Дізнайтеся про головні заборони на свято Вознесіння Господнього: чого ні в якому разі не можна робити

Чого не можна робити в день Вознесіння Господнього Фото: Depositphotos

Завтра, 10 червня, православні відзначають Вознесіння Господнє – одне з головних церковних свят, яке настає на 40-й день після світлого Христового Воскресіння.

Як свідчить церковне вчення, Ісус Христос впродовж цих 40 днів після свого чудесного Воскресіння перебував на землі, періодично являючись своїм учням і розповідаючи їм про Царство Боже. А ось на сам день Вознесіння вони стали свідками того, як Син Божий в оточенні небесних ангелів злетів на хмарі в небо.

Що не можна робити на день Вознесіння Господнього:

Традиційно, як і на будь-яке інше велике церковне свято, на Вознесіння не можна займатися серйозною домашньою роботою: шити, прати, будувати, копати, пиляти тощо.

При цьому зустріти свято важливо в чистому будинку, тож прибирання слід зробити напередодні. А ось на саме Вознесіння не можна прибирати, а тим більше щось виносити з дому і навіть викидати сміття.

Також на свято не можна нічого різати і стригти – особливо вкорочувати власне волосся.

Також на світле свято ні в якому разі не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися і ображатися на когось.

У цей день не можна вимовляти фразу "Христос Воскрес", оскільки у Вознесіння із храмів виносять плащаницю.

У народі вірили, що на свято Вознесіння Господь чує звернені до нього молитви і прохання про здоров'я, захист і благополуччя. Але ось не можна просити Бога про гроші і матеріальне збагачення.

Вважалося, що впродовж цих 40 днів відкриваються ворота раю, і душі померлих можуть відвідувати світ живих. Крім того, сам Христос може ходити по землі у вигляді жебрака і просити милостиню. А тому в цей період не можна відмовляти нікому в допомозі, інакше можна накликати на себе гнів Божий.

За старих часів заборонялося кидати сміття і плювати на вулицю, тому що "можна потрапити в Христа, який приходить в хату у вигляді жебрака".

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