Що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків

Безліч ідей подарунків для мами до 8 Березня-2021: вибирайте найкращий

Раніше ми вже розповідали, як вибрати подарунки для дівчини, подруги або дружини на 8 Березня. Яким би не був подарунок, прояв чоловічої уваги цінний понад усе. А що ж подарувати мамі на 8 Березня? Хіба хто-небудь зрозуміє і обрадує маму краще, ніж власні люблячі діти? Але якщо у вас все ж таки виникають складнощі з вибором презента в це весняне свято, ми вирішили допомогти в пошуках оригінального подарунка на 8 Березня для мами. Читайте добірку найкрутіших презентів.

Дивіться ідеї найкращих подарунків до головних свят березня: що подарувати на 8 Березня, Масницю, День святого Патрика.

Жіночий день

Влаштуйте для своєї мами воістину справжній жіночий день. Почніть його зі смачного спільного сніданку, потім вирушайте по магазинах і купіть річ, яку мама давно хотіла. Ви можете сходити разом у салон краси або зробити SPA-процедури. А комедія або хороша мелодрама в кінотеатрі з великим кошиком попкорну або атмосферна вечеря в затишному закладі, де маму чекатиме букет свіжих квітів, зможуть прекрасно завершити ваш день.

Подарунки для мами Фото: Depositphotos

WomanBox

Коробочка, яка в силах порадувати будь-яку жінку. Купіть велику яскраву коробку і наповніть її всім, що ваша душа забажає, – від солодощів до аксесуарів. Як варіант: купіть у магазині декору наповнювач для коробочки (метафан, деревний або паперовий наповнювач), потім покладіть в неї маски для обличчя, крем для догляду за шкірою, декоративну косметику, ювелірні вироби або жіночі аксесуари – весняний шарф, пов'язку для волосся, рукавички, сумку-клатч, сонцезахисні окуляри. На завершення додайте органічні солодощі, що буде дуже корисно для здоров'я.

Послуги стиліста

Подарунок для мами на 8 Березня Фото: Unsplash

Кожна жінка мріє про надзвичайний вигляд. Саме для цього існують стилісти, які навчать правильно добирати і поєднувати речі. Якщо ви хочете дійсно здивувати маму і подарувати їй не тільки позитивні емоції, а ще й нові знання, зверніться до послуг професійного стиліста. Нехай він допоможе їй розлучитися з речами, які тільки захаращують простір у шафі, щоб з'явилося місце для нових речей. Також стиліст допоможе визначити відповідний мамі стиль одягу і розкриє "козирні карти" її зовнішності.

Домашній улюбленець

Подарунок для мами Фото: Unsplash

Постарайтеся вивідати заздалегідь, наскільки мама готова до не зовсім звичайного подарунка. Раптом їй буває самотньо, сумно, хочеться з кимось поговорити або проявити турботу? Особливо якщо діти зовсім недавно "випурхнули з гнізда", і вона залишилася сама. В цьому випадку чудовим вибором подарунка на 8 Березня стане живий пухнастий маленький клубочок. Варіантів багато – галасливе кошеня, доброзичливий цуцик, дзвінкоголосий папуга або ж навпаки, мовчазний хом'ячок, ще більш мовчазний і споглядальний акваріум. Навіть кімнатна рослина, яка своїм цвітінням здатна подарувати радість.

Приємні спогади

Подарунок мамі Фото: Unsplash

Більшість батьків трепетно ​​ставляться до пам'ятних дрібничок, їм важлива увага з боку дітей. Якщо ви не живете разом, мама рідко бачить вас або онуків, то зайве нагадування про себе буде зовсім не зайвим. Подаруйте їй сімейні фотографії, зібрані в альбом, оформлені у вигляді колажу або панно, яке можна повісити на стіну. Нехай вони нагадують їй про вашу любов і турботу. Інший варіант пам'ятного подарунка – це одяг або предмети декору з приємними написами, картинками, символами, зрозумілими для вашої родини. Наприклад, можна роздрукувати фотографію спільного відпочинку на чашці або подушці. І не забувайте частіше влаштовувати нові фотосесії – вони теж увійдуть до сімейного альбому і зігріють мамі душу, коли вона засумує.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати на 8 Березня кожному знаку зодіаку, а також ділилися рецептами, що приготувати на 8 Березня для святкової вечері.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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