З прийдешнім 8 Березня: яскраві вітання і милі вірші жінкам
Не забудьте привітати всіх коханих жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем
Зовсім скоро настане свято 8 Березня. Ми вітаємо всіх жінок і публікуємо найкращі вірші і побажання з прийдешнім 8 Березня, щоб ви нікого не забули привітати.
А якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете кращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.
З прийдешнім 8 Березня: привітання у віршах
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Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.
Про слезы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
Я с наступающим вас поздравляю,
И всего лучшего желаю!
Яскраве привітання з 8 Березня своїми словами
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З прийдешнім весняним святом – днем 8 Березня! Весни в душі і любові в серці, щастя надзвичайного, удачі повної і у всьому, здоров'я міцного і незмінного, добра, усмішок і благополуччя!
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Ефектні привітання з прийдешнім 8 Березня
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Вот-вот, и Женский день придет,
А с ним – приятные подарки!
Пусть праздник радость принесет
И будет красочным и ярким!
Желаю вечной красоты,
Любви и море вдохновения,
И главной для души мечты
Скорейшего осуществления!
З 8 Березня: побажання у віршах
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8 Марта наступает
И на душе все расцветает,
Желаю теплоты весенней
И много радостных мгновений.
Желаю красотой блистать,
Вершины смело покорять
И не было чтоб горьких слез,
Пусть дарят вам букеты роз!
З 8 Березня: добре привітання
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Хочу привітати з прийдешнім святом – Міжнародним жіночим днем, і побажати всього найкращого: виконання заповітних мрій, досягнення поставлених цілей, домашнього тепла і родинного затишку. Нехай кожен день радує новими позитивними емоціями і приносить тільки щастя.
8 Березня: коротке привітання
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8 Марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветет,
Надежда солнышком блеснет,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!
Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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