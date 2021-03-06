З прийдешнім 8 Березня: яскраві вітання і милі вірші жінкам

Не забудьте привітати всіх коханих жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем

Зовсім скоро настане свято 8 Березня. Ми вітаємо всіх жінок і публікуємо найкращі вірші і побажання з прийдешнім 8 Березня, щоб ви нікого не забули привітати.

А якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете кращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.

З прийдешнім 8 Березня: привітання у віршах

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Восьмое марта уже мчится,

Пускай хорошее случится.

Вам радости, любви, тепла,

Чтобы душа всегда цвела.



Про слезы, горести забудьте,

Счастливыми всегда вы будьте.

Я с наступающим вас поздравляю,

И всего лучшего желаю!

8 Березня Фото: Pixabay

Яскраве привітання з 8 Березня своїми словами

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З прийдешнім весняним святом – днем 8 Березня! Весни в душі і любові в серці, щастя надзвичайного, удачі повної і у всьому, здоров'я міцного і незмінного, добра, усмішок і благополуччя!

8 Березня Фото: Pixabay

Ефектні привітання з прийдешнім 8 Березня

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Вот-вот, и Женский день придет,

А с ним – приятные подарки!

Пусть праздник радость принесет

И будет красочным и ярким!



Желаю вечной красоты,

Любви и море вдохновения,

И главной для души мечты

Скорейшего осуществления!

8 Березня Фото: Pixabay

З 8 Березня: побажання у віршах

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8 Марта наступает

И на душе все расцветает,

Желаю теплоты весенней

И много радостных мгновений.



Желаю красотой блистать,

Вершины смело покорять

И не было чтоб горьких слез,

Пусть дарят вам букеты роз!

8 Березня Фото: Pixabay

З 8 Березня: добре привітання

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Хочу привітати з прийдешнім святом – Міжнародним жіночим днем, і побажати всього найкращого: виконання заповітних мрій, досягнення поставлених цілей, домашнього тепла і родинного затишку. Нехай кожен день радує новими позитивними емоціями і приносить тільки щастя.

8 Березня Фото: Pixabay

8 Березня: коротке привітання

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8 Марта приближенье

Пусть вам поднимет настроенье,

Весна пусть в сердце расцветет,

Надежда солнышком блеснет,

Проблемы словно снег растают,

Мечты и счастье оживают,

Успех уже не за горами,

И чудо пусть случится с вами!

Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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