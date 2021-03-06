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З прийдешнім 8 Березня: яскраві вітання і милі вірші жінкам

Сьогодні, 06:19

Не забудьте привітати всіх коханих жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем

Зовсім скоро настане свято 8 Березня. Ми вітаємо всіх жінок і публікуємо найкращі вірші і побажання з прийдешнім 8 Березня, щоб ви нікого не забули привітати.

А якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете кращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.

З прийдешнім 8 Березня: привітання у віршах

***

Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.

Про слезы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
Я с наступающим вас поздравляю,
И всего лучшего желаю!

8 Березня
8 Березня
Фото: Pixabay

Яскраве привітання з 8 Березня своїми словами

***

З прийдешнім весняним святом – днем 8 Березня! Весни в душі і любові в серці, щастя надзвичайного, удачі повної і у всьому, здоров'я міцного і незмінного, добра, усмішок і благополуччя!

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8 Березня
8 Березня
Фото: Pixabay

Ефектні привітання з прийдешнім 8 Березня

***

Вот-вот, и Женский день придет,
А с ним – приятные подарки!
Пусть праздник радость принесет
И будет красочным и ярким!

Желаю вечной красоты,
Любви и море вдохновения,
И главной для души мечты
Скорейшего осуществления!

8 Березня
8 Березня
Фото: Pixabay

З 8 Березня: побажання у віршах

***

8 Марта наступает
И на душе все расцветает,
Желаю теплоты весенней
И много радостных мгновений.

Желаю красотой блистать,
Вершины смело покорять
И не было чтоб горьких слез,
Пусть дарят вам букеты роз!

8 Березня
8 Березня
Фото: Pixabay

З 8 Березня: добре привітання

***

Хочу привітати з прийдешнім святом – Міжнародним жіночим днем, і побажати всього найкращого: виконання заповітних мрій, досягнення поставлених цілей, домашнього тепла і родинного затишку. Нехай кожен день радує новими позитивними емоціями і приносить тільки щастя.

8 Березня
8 Березня
Фото: Pixabay

8 Березня: коротке привітання

***

8 Марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветет,
Надежда солнышком блеснет,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!

Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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