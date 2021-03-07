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Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Сьогодні, 10:21

Надсилайте 8 Березня листівки, картинки, смс та привітання коханим жінкам

Вітаємо всіх жінок з 8 Березня! Бажаємо міцного здоров'я, невичерпного щастя, весняного настрою, палкого кохання, приємних сюрпризів! Прийміть найкращі побажання на це радісне свято і не забудьте також привітати своїх близьких, подруг, коханих і рідних жінок. А ми підготували для вас яскраві і барвисті листівки, щирі вітання та добрі вірші з святом 8 Березня.

Смачні, стильні і модні презенти до 8 Березня – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Красиві листівки і картинки з 8 Березня
Красиві листівки і картинки з 8 Березня
Фото: Pexels

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Красиві привітання з 8 Березня своїми словами

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Бажаю посмішок, сонця, тепла, яскравих емоцій, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай разом із цим весняним святом до тебе прийде чудовий настрій, удача, багатство й успіх!

Кращі листівки та побажання в день 8 Марта
Кращі листівки та побажання в день 8 Марта
Фото: bonnycards

Короткі смс з 8 Березня

***

Пришла весна, растаял снег.
Желаю быть счастливей всех
И поздравляю с Женским днем.
Пусть только радость будет в нем!

Вітання з 8 Березня: листівки та побажання
Вітання з 8 Березня: листівки та побажання
Фото: bonnycards

Прикольні привітання з 8 Березня у віршах

***

Желаю жить без всяких стрессов,
Не набирать ни грамма веса,
Пусть вас мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают!

Пусть кошелек не опустеет,
(Вот он как раз пускай толстеет!)
Не надрывайтесь на работе –
Пусть жизнь вас радует заботой!

З 8 Березня: прикольні картинки і листівки
З 8 Березня: прикольні картинки і листівки
Фото: bonnycards

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Веселі побажання на день 8 Березня своїми словами

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем 8 Березня і від чистого серця поспішаю побажати, щоб нігті не ламалися, щоб язик не базікав зайвого, щоб волосся не сіклося, щоб вії з кожним днем росли все густіше, щоб губи були солодкими і пухкими, щоб руки були золотими, щоб фігура була чарівною і щоб у душі була витримка сталевої леді.

Красиві листівки в день 8 Марта
Красиві листівки в день 8 Марта
Фото: bonnycards

Найкраще привітання з 8 Березня

***

Вы – женщина, а значит, вы прекрасны!
Сегодня в вашу честь звенит капель,
Сегодня небо солнечно и ясно,
Пусть настежь счастье открывает дверь!

Пускай надежда засияет ярко,
Пускай удача улыбнется вам,
От комплиментов пусть вам станет жарко,
Пусть счастье вознесет вас к небесам!

Вы – женщина, сегодня праздник ваш,
Цветы к ногам пусть падают охапкой!
Сегодня вам не грех уйти в кураж,
Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.

Сегодня вам зеленый свет везде,
И вы сегодня королева Фарта.
Гореть для вас счастливейшей звезде
В прекрасный женский день – Восьмое марта!

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8 Березня: листівки зі святом
8 Березня: листівки зі святом
Фото: bonnycards

Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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