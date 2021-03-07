Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

Сьогодні, 08:01

Як привітати милу маму зі святом: найкращі побажання 8 Березня

З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня-2021 Сегодня.Lifestyle зібрали найтепліші і красиві привітання з 8 Березня для мами – головної жінки в житті кожної людини.

Акваріум-город і ще чотири оригінальних презенти до 8 Березня – дивіться в календарі прикольні і практичні подарунки на свято.

Привітання з 8 Березня мамі в прозі

Люба мамо! У цей святковий день мені складно відшукати слова, якими можна було описати все, що ти для мене робиш. Хай твоє життя буде сонячним, яскравим, а здоров'я – міцним!

Найдорожча у світі людино! Мамочко, зі святом 8 Березня! Дарую тобі букет весняних квітів як символ твоєї краси, яскравості твоєї душі, свіжості твоїх думок. Нехай мир буде до тебе прихильним, щоб твоє життя було наповнене тільки хорошими подіями, щоб твої очі ніколи не знали сліз болю, а душа не страждала від нещасть. Нехай радісним і щасливим буде кожен день твого життя!

Вітаю найсміливішу і сильну жінку зі святом! Мила мамо, хай натхнення ніколи не покидає тебе, здоров'я – міцніє, а посмішка нехай частіше світиться на твоєму обличчі.

Читайте також:
Що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків

Короткі привітання з 8 Березня мамі у віршах

Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!

В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарую,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.

Мила матінко моя!
Так тебе кохаю я!
І тебе в жіноче свято
Поспішаю привітати:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна –
В мене ти лише одна!

SMS-привітання з 8 Березня мамі

Мамо! Зі святом весняним я сердечно вітаю! Довгих років, любові, веселощів від душі бажаю тобі!

З 8 Березня вітаю!
Квітнути, сяяти і співати бажаю.
Щоб прекрасна весна
Тобі удачу, щастя принесла.

Мамочко, з Восьмим березня тебе вітаю
Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!

Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки Що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня З прийдешнім 8 Березня: найприкольніші картинки, смішні привітання та вірші З прийдешнім 8 Березня: яскраві вітання і милі вірші жінкам Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші
свята листівки вірші 8 Березня вітання картинки
Реклама

Новини партнерів

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 21:21Зірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Вчора, 13:04Смачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Вчора, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

5 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

4 березняПсихо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

4 березняСмачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

4 березняФаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

4 березняМодно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Новини партнерів

Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти