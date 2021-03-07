Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

Як привітати милу маму зі святом: найкращі побажання 8 Березня

З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня-2021 Сегодня.Lifestyle зібрали найтепліші і красиві привітання з 8 Березня для мами – головної жінки в житті кожної людини.

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Привітання з 8 Березня мамі в прозі

Люба мамо! У цей святковий день мені складно відшукати слова, якими можна було описати все, що ти для мене робиш. Хай твоє життя буде сонячним, яскравим, а здоров'я – міцним!

Найдорожча у світі людино! Мамочко, зі святом 8 Березня! Дарую тобі букет весняних квітів як символ твоєї краси, яскравості твоєї душі, свіжості твоїх думок. Нехай мир буде до тебе прихильним, щоб твоє життя було наповнене тільки хорошими подіями, щоб твої очі ніколи не знали сліз болю, а душа не страждала від нещасть. Нехай радісним і щасливим буде кожен день твого життя!

Вітаю найсміливішу і сильну жінку зі святом! Мила мамо, хай натхнення ніколи не покидає тебе, здоров'я – міцніє, а посмішка нехай частіше світиться на твоєму обличчі.

Короткі привітання з 8 Березня мамі у віршах

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарую,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Мила матінко моя!

Так тебе кохаю я!

І тебе в жіноче свято

Поспішаю привітати:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

В мене ти лише одна!

SMS-привітання з 8 Березня мамі

Мамо! Зі святом весняним я сердечно вітаю! Довгих років, любові, веселощів від душі бажаю тобі!

З 8 Березня вітаю!

Квітнути, сяяти і співати бажаю.

Щоб прекрасна весна

Тобі удачу, щастя принесла.

Мамочко, з Восьмим березня тебе вітаю

Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!

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