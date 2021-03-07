Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Лучшие варианты для поздравлений с праздником 8 Марта

8 Марта в Украине отмечается Международный женский день. Мы собрали для вас лучшие поздравления с 8 Марта: красивые стихи в смс, красочные и оригинальные открытки. Не забудьте поздравить с приходом весны жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег.

Вкусные, стильные и модные презенты к 8 Марта – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

Стихи на 8 Марта

Все сегодня для прекрасных женщин!

Любовь, подарки, поздравленья,

И за столом все угощенья!

Старались все мы как могли,

С любовью. Ваши мужики!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Стихи на 8 Марта

С 8 Марта поздравляю,

Быть цветущей я желаю!

Не грусти, не вешай нос,

Будь веселой. Твой матрос!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

***

Поздравляю тебя с женским днем! Желаю, чтоб каждый твой пальчик любимый человек оковал бриллиантовыми и изумрудными оковами!

Стихи на 8 Марта

***

Восьмое марта! Дамам – радость!

Сегодня можно позже встать!

Желаю, чтоб тебе достались:

Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,

Роскошнейших цветов букет,

В глазах любимых нежный свет!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта: лучшие стихи

Тебе желаю я найти

В своей квартире шубку,

Ключ от машины, миллион

И клевого Мишутку!

8 Марта провести

В отеле на Мальдивах,

И чтобы в жизни у тебя

Все было так красиво!

Поздравления с 8 Марта в стихах

Восьмое марта! Дамы наслаждайтесь!

Вам поцелуи дарим, праздничный салют!

Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,

Тарелки грязные до завтра подождут!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с 8 Марта

Дорогая! Поздравляю тебя с Днем девчонок! Искренне желаю, чтоб твоя тушь никогда не текла и ты в сумочке находила нужные вещи!

Поздравления с 8 Марта

***

Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков!

И пусть все сбудутся мечты, в прекрасный день 8 марта!

Поздравления с 8 Марта

***

Желаю оптимизма, здоровья в организме,

Удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Любимая, алло, алло!

Мне несказанно повезло,

Что дозвонился, достучался

И что с тобою повстречался.

Восьмое марта. Жди, лечу!

Всю жизнь любить тебя хочу!

Поздравления с 8 Марта

***

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!

С женским днем я поздравляю, Маме лучшего желаю!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Тебя, сестренка, поздравляю

С Международным Женским днем!

Пускай сегодня, будто в мае,

Повеет солнцем и теплом!

И вырастут цветы под снегом,

И соберу я их в букет,

И подарю тебе сегодня!

Желаю счастья много лет!

Поздравления с 8 Марта

***

С 8 Марта тебя, подружка,

Самых классных тебе игрушек!

Пусть мужчины кричат: "Плачу!",

Исполняя каприз и мечту!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя,

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла,

Будь здоровой ты всегда!

Ранее мы рассказывали, что сделать своими руками на 8 Марта на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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