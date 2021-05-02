Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети
В день Воскресіння Христового-2021 не можна лихословити, поширювати плітки і засуджувати інших людей
Сьогодні, 2 травня, відзначається Великдень-2021. Це найбільше і найважливіше православне свято у році. "Христос Воскресе! Воістину Воскрес!" – саме так треба вітати один одного в день свята. Life Сьогодні пишуть про звичаї, традиції, а також прикмети та заборони на Великдень-2021.
Головним атрибутами святкового столу на Великдень є крашанкии та паска. Після освячення в церкві, за традицією, кожен господар намагався якомога швидше донести свій кошик додому. Кажуть: "Хліб ростиме так швидко, як біжить з паскою господар".
- Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.
- Якщо в цей день розіграється гроза, значить, осінь прийде пізно і буде сухою.
- Дощ без грози віщує дощову весну.
- Якщо похмуро, значить, і літо буде холодним та похмурим.
- Мороз на Великдень пророкує гарний урожай.
- А якщо тепло та ясно в неділю, значить, літо буде сонячним і врожайним.
- Зоряна, ясна ніч на Великдень обіцяє заморозки та похолодання.
- Викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем не можна – удачу викинеш.
- Якщо загадати бажання і з'їсти освячене яблуко, то бажання здійсниться.
- Щоб гроші водилися в будинку, крихти після великоднього бенкету потрібно не викинути, а згодувати птахам.
- Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона незабаром зустріне свого судженого і вийде заміж.
- Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодньої їжі роздати паски і червоні крашанки нужденним.
- Якщо жінка мріє завагітніти, але не може, то на великодній стіл потрібно поставити додаткову тарілку зі шматочком паски і крашанки – це частування для майбутньої дитини.
- Народні прикмети Великодня кажуть, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік в сім'ї.
- Шити, прибирати, прати, працювати в саду або городі.
- У ніч Великодня і до ранку неділі не можна їсти скоромне.
- У день Великодня не можна сумувати або сваритися.
- Заборонено лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей.
- Церква вважає, що на цвинтар в цей день краще не їздити.
- Разом зі сміттям не можна викидати те, що освячене в храмі. Найкраще спалити або закопати у землю.
- Також на Великдень не можна вінчатися.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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