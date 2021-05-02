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Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

Сьогодні, 10:25

В день Воскресіння Христового-2021 не можна лихословити, поширювати плітки і засуджувати інших людей

Сьогодні, 2 травня, відзначається Великдень-2021. Це найбільше і найважливіше православне свято у році. "Христос Воскресе! Воістину Воскрес!" – саме так треба вітати один одного в день свята. Life Сьогодні пишуть про звичаї, традиції, а також прикмети та заборони на Великдень-2021.

Головним атрибутами святкового столу на Великдень є крашанкии та паска. Після освячення в церкві, за традицією, кожен господар намагався якомога швидше донести свій кошик додому. Кажуть: "Хліб ростиме так швидко, як біжить з паскою господар".

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Великдень: що можна і не можна робити
Великдень: що можна і не можна робити
Фото: Depositphotos

Погода на Великдень-2021: головні прикмети

  • Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.
  • Якщо в цей день розіграється гроза, значить, осінь прийде пізно і буде сухою.
  • Дощ без грози віщує дощову весну.
  • Якщо похмуро, значить, і літо буде холодним та похмурим.
  • Мороз на Великдень пророкує гарний урожай.
  • А якщо тепло та ясно в неділю, значить, літо буде сонячним і врожайним.
  • Зоряна, ясна ніч на Великдень обіцяє заморозки та похолодання.

Народні забобони і прикмети на Великдень-2021

  • Викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем не можна – удачу викинеш.
  • Якщо загадати бажання і з'їсти освячене яблуко, то бажання здійсниться.
  • Щоб гроші водилися в будинку, крихти після великоднього бенкету потрібно не викинути, а згодувати птахам.
  • Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона незабаром зустріне свого судженого і вийде заміж.
  • Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодньої їжі роздати паски і червоні крашанки нужденним.

Паски та крашанки потрібно роздавати нужденним
Паски та крашанки потрібно роздавати нужденним
Фото: Depositphotos

  • Якщо жінка мріє завагітніти, але не може, то на великодній стіл потрібно поставити додаткову тарілку зі шматочком паски і крашанки – це частування для майбутньої дитини.
  • Народні прикмети Великодня кажуть, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік в сім'ї.

Великдень-2021: заборони, чого не можна робити

  • Шити, прибирати, прати, працювати в саду або городі.
  • У ніч Великодня і до ранку неділі не можна їсти скоромне.
  • У день Великодня не можна сумувати або сваритися.

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  • Заборонено лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей.
  • Церква вважає, що на цвинтар в цей день краще не їздити.
  • Разом зі сміттям не можна викидати те, що освячене в храмі. Найкраще спалити або закопати у землю.
  • Також на Великдень не можна вінчатися.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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