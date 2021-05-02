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2 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:40

Великдень, Світле Христове Воскресіння – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 2 травня

Яке сьогодні свято 2 травня? Великдень, Світле Христове Воскресіння – в православному календарі. Іван Ветхопечерник – в народному календарі. Іменини святкують: Віктор, Георгій, Дмитро, Іван, Никифор, Семен, Трифон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 травня.

2 травня: яке сьогодні свято
2 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День матері відзначається в Гонконгу, Угорщині, Литві, Мозамбіку, Португалії, Іспанії, Румунії – свято, що відзначається в багатьох країнах в першу неділю травня.
  • Всесвітній день тунця (World Tuna Day) – екологічна дата, що проводиться під егідою ООН з 2017 року, з метою підвищення обізнаності людей про цінності цієї промислової риби, її збереження і поповнення популяції.
  • День вчителя святкується в Ірані.
  • День Прапора – державне свято відзначає Польща, починаючи з 2004 року, в зв'язку з встановленням Резолюції Сейму.

Яке сьогодні свято

2 травня в православній церкві відзначається Великдень – найголовніше церковне свято, що знаменує світле Воскресіння Христове, а також торжество перемоги над смертю й очищення від гріхів.

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Також у цей день шанується пам'ять преподобного Іоанна Ветхопечерника, мучеників Феони, Христофора й Антоніна, священномученика Пафнутія, єпископа Єрусалимського, святителя Георгія, сповідника, єпископа Антіохії Пісідійської, святителя Трифона, патріарха Константинопольського, преподобного Никифора, ігумена.

У народі 2 травня шанувався Іван Ветхопечерник. Зазвичай у цей день люди несли частування Весні і залишали його в полі. У свято Великодня вітали одне одного словами: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" Після всеношної люди приходили додому з церкви і розговлялися після тривалого Великого посту. Головні частування – це паски і крашанки. З них і починали ритуальну трапезу.

Прикмети на 2 травня

  • народні прикмети говорять, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік у сім'ї;
  • по тому, наскільки пишними і смачними виходили у господині паски, судили про благополуччя і здоров'я всієї родини на майбутній рік;
  • у кого писанка під час христосування виявиться міцніша за всіх і розіб'ється останньою, той буде найбільш вдалим весь рік;
  • якщо тепло і ясно в цей день – літо буде сонячним і врожайним;
  • на Великдень у жодному разі не можна працювати, будувати, копати, прибирати, шити, прати і навіть готувати – це найважливіше свято в році;
  • також в цей день у жодному разі не можна сваритися, лаятися, засуджувати, бажати комусь зла.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 травня

  • 1563 – Іван Федоров приступив до роботи над "Апостолом" – першою датованою російською друкарською книгою.
  • 1892 – в Києві запустили перший трамвай на електричному ходу.
  • 1945 – в ході Другої світової війни генерал Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію Берліна.
  • 1963 – вперше британський хіт-парад очолили The Beatles з піснею From Me to You.
  • 1989 – Угорщина почала демонтаж 200-кілометрового забору з колючого дроту, встановлений на кордоні з Австрією.
  • 2014 року – пожежа в одеському Будинку профспілок, що призвела до загибелі майже півсотні людей.

Хто народився 2 травня

  • 1660 – Алессандро Скарлатті, італійський композитор, один із засновників неаполітанської оперної школи.
  • 1834 – Вільгельм Маузер, німецький конструктор і виробник стрілецької зброї.
  • 1859 – Джером Клапка Джером, англійський письменник-гуморист, драматург.
  • 1888 – Микола Вілінський, український композитор.
  • 1902 – Алан Маршалл, австралійський письменник, публіцист.
  • 1903 – Бенджамін Спок, американський лікар-педіатр, автор бестселера "Дитина і догляд за нею".
  • 1933 – Галина Горковенко, українська художниця-графік.
  • 1933 – Леонід Каневський, радянський кіноактор.

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