Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы
В день Воскресения Христова-2021 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей
Сегодня, 2 мая, отмечается Пасха-2021. Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. Life Сегодня пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху-2021.
Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца и паска. После освящения в церкви, по традиции, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальную корзину домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин".
- Холодная, но не минусовая погода – к сухому лету.
- Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.
- Дождь без грозы предвещает дождливую весну.
- Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.
- Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
- А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.
- Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.
- Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.
- Если загадать желание съесть освященное яблоко, то желание исполнится.
- Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.
- Если на Пасху бровь зачесалась у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.
- Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.
- Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой – это угощение для будущего ребенка.
- Народные приметы Пасха говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.
- Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.
- В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное.
- В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.
- Запрещено сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
- Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.
- Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.
- Также на Пасху нельзя венчаться.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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