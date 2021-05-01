Великдень 2021: ритуали, обряди, змови на здоров'я і благополуччя

Є народні обряди та ритуали на Великдень, які допоможуть дізнатися про майбутнє і зустріти судженого

Завтра, 2 травня, настане Великдень-2021. Це найголовніше церковне свято, яке відзначається в усьому християнському світі. Воскресіння Христове є символом вічного Життя, перемоги над Смертю та очищення від гріхів. Великдень має свої давні народні звичаї, прикмети і ритуали, які допомагали нашим предкам дізнаватися про своє майбутнє і навіть робити його благополучним і щасливим.

Зрозуміло, церква не вітає ворожіння на Великдень, так само як і на інші церковні свята. Але люди, а особливо незаміжні дівчата, завжди прагнули дізнатися про своє майбутнє, долю, щастя в особистому житті, передбачити зустріч з судженим і дату заміжжя. Головними атрибутами народних ритуалів напередодні Великодня служили святкові символи – паски та крашанки.

Народні прикмети, обряди і замовляння на Великдень

По тому, наскільки пухкими і смачними виходили у господині паски, судили про благополуччя і здоров'я всієї родини на майбутній рік. Якщо паска високо піднялася, вийшла смачною, то і рік буде багатим і щасливим. А якщо тісто не підійшло – це до неприємностей.

Під час ритуалу христосування можна було дізнатися про свою перемогу: у кого писанка виявиться міцнішою за всіх і розіб'ється останньою, той буде найвдалішим весь рік.

Дівчата уважно розглядали подаровані їм крашанки: чим ближче жовток до краю білка, тим ближче заміжжя, а чим яскравіший жовток, тим вдалішим буде шлюб.

Старі жінки і молоді дівчата вмивалися на Великдень із золота, срібла і червоного яєчка, щоб помолодіти, добре виглядати, бути здоровими, розбагатіти.

Якщо в сім'ї нерідкі неприємності і сварки, то на Великдень є ритуал для відновлення миру. Потрібно скачати з гірки червоне яйце, і поки воно котиться, проговорити слова: "Як це яєчко з гори скотилося, так і горе мене відпустило. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва на Великдень про здоров'я і благополуччя під час дзвону принесе удачу всій родині на рік: "Христос Воскрес, моїй родині здоров'я, моєму дому багатства, моєму полю урожай. Амінь".

Щоб у дівчини з'явився суджений, під час великодньої служби потрібно вимовити змови: "Христос воскрес! Воскресіння Христове, пошли мені в женихи хлопця холостого!", "Дай Бог жениха хорошого, в чоботях з калошами і верхи на коні!"

У Великодень вранці на сході сонця незаміжній дівчині потрібно постукати по шибці свяченим яйцем і сказати: "Сонце пасхальне, по небу котися, а мій наречений на поріг до мене прийди. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес, а до мене наречений . Амінь".

Щоб позбавити себе або рідних болю, потрібно крашанкою покатати по хворому місцю, повторюючи тридцять три рази змову: "Христос воскрес, смертю смерть подолав. Люди Господа вихваляють, а Божі слова мій біль відганяють. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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