Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

Ми зібрали для вас найкращі побажання і листівки з Великоднем-2021

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, вважається головною подією церковного календаря, давнім і найважливішим християнським святом. Дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить Великдень перехідним святом. 2021 року Великдень святкуємо 2 травня.

Life Сьогодні зібрали для вас варіанти найкращих привітань з Великоднем-2021: найяскравіші листівки, короткі тексти, а також вірші і смс.

Привітання з Великоднем-2021: листівки і барвисті картинки

Пусть благословение Господне

Дарит радость, мир и благодать!

Пусть погода радует сегодня,

Сердце жаждет жить и созидать!

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Пусть звон колоколов украсит праздник

И озарится радостью лицо!

Как символ жизни, счастья, плодородия

Дарю тебе пасхальное яйцо!

Яскраві картинки з Великоднем Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Прими поздравления с Пасхой

И вновь наступившей весной!

Пусть яркой мозаикой красок

Порадует праздник святой!

Пусть пасхальные денечки

Будут ясными, погожими,

Хлебосольными, душевными,

На другие не похожими!

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Нынче солнце льется всклень

И хорош, и ясен день,

Потому что наш Христос

Правду в этот мир принес

И для радости воскрес,

И достиг Святых небес.

Листівки і привітання з Великоднем Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Пусть принесет добро и поздравления

День Светлого Христова Воскресения!

Пусть служба в храме исцелит, понравится

И чувство окрыленности появится!

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Пришла весна — пора чудес.

Журчит родник: "Христос Воскрес!"

Светлее в мире нет словес,

Воистину Христос Воскрес!

Великдень: красиві картинки Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Славься, славься

Пасха величавая!

Христос глядит с небес,

Как празднуют, ликуют православные:

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Яскраві листівки, картинки і привітання з Великоднем Фото: Depositphotos

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

Христос Воскрес!

Добра желаем,

Больших чудес!

Чтоб с Богом в сердце

Светлей жилось,

Он снова с нами -

Воскрес Христос!

Привітання з Великоднем-2021: вірші і короткі смс

За светлый праздник Пасхи!

Здоровья всем и счастья!

Христос Воскрес!

Зі святом Великодня! Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем-2021 у прозі

Жайворонки дзвінким співом оспівують Святе Воскресіння. Нехай і душі всіх людей зрадіють і наповняться благодаттю. Святкові свічки наповнять любов'ю і теплом очі тих, хто молиться. Христос Воскресе! Воістину Воскресе! Бажаю вам тільки благополуччя і спокою. Здоров'я і святого благословення. Нехай мир і любов панують у ваших домівках!

Привітання з Великоднем-2021 у прозі

З великим святом! Пориньте в океан світлих думок і цікавого спілкування. Не поспішайте жити, насолоджуйтеся кожним моментом, довгоочікуваною подією, сімейною відпусткою. Нехай на шляху вас чекає успішний результат будь-якої співпраці. Прагніть робити добро, жити по совісті, щиро любити, прощати образи і безглузді слова, більше читати і бачити в людях тільки хороше.

Зі світлим святом Великодня! Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем-2021 у прозі

Вітаю з цим світлим святом. І цього дня Воскресіння хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч – кохані і веселі рідні. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі і образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

Привітання з Великоднем-2021 у прозі

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі звістки, нехай серце ваше наповниться радістю, нехай віра допомагає вам долати труднощі.

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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