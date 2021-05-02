Найкращі привітання з Великоднем-2021: короткі вірші, побажання та смс

Привітайте рідних, друзів і колег з Великоднем: лаконічні вірші в свято

У найбільш велике церковне свято Воскресіння Христового, яке настало сьогодні, 2 травня, не забудьте привітати всіх своїх друзів, подруг, колег і просто знайомих людей.

Life Сьогодні зібрали для вас короткі, лаконічні і небагатослівні привітання з Великоднем у віршах і смс, а також ефектні тематичні листівки і картинки.

Щирі вітання з Великоднем

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Счастливой Пасхи искренне желаем,

Христос воскрес – вот главные слова!

Пускай Господь от бед уберегает

И наградит за добрые дела!

Великдень Фото: bonnycards

Привітання з Великоднем: красиві вірші

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Я вам желаю в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Легка и благодатна доля,

И справедлива Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

Великдень-2021: добрі побажання

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Тебя с великим днем Пасхальным

Я поздравляю от души!

Желаю меньше дней печальных,

Побольше счастья и любви!

Великдень Фото: bonnycards

Ефектні привітання зі святом Великодня

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Сегодня светит солнце ярко,

Колокола звенят с небес,

Любви, добра, большого счастья

И радости – Христос воскрес!

Привітання з Великоднім Світлим Воскресінням

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Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью Вас благословляет!

Великдень Фото: bonnycards

З Великоднем: ефектні побажання

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С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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