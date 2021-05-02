Найкращі привітання з Великоднем-2021: короткі вірші, побажання та смс
Привітайте рідних, друзів і колег з Великоднем: лаконічні вірші в свято
У найбільш велике церковне свято Воскресіння Христового, яке настало сьогодні, 2 травня, не забудьте привітати всіх своїх друзів, подруг, колег і просто знайомих людей.
Life Сьогодні зібрали для вас короткі, лаконічні і небагатослівні привітання з Великоднем у віршах і смс, а також ефектні тематичні листівки і картинки.
Щирі вітання з Великоднем
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Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!
Привітання з Великоднем: красиві вірші
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Я вам желаю в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Легка и благодатна доля,
И справедлива Божья воля!
Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!
Великдень-2021: добрі побажання
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Тебя с великим днем Пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Ефектні привітання зі святом Великодня
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Сегодня светит солнце ярко,
Колокола звенят с небес,
Любви, добра, большого счастья
И радости – Христос воскрес!
Привітання з Великоднім Світлим Воскресінням
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Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!
З Великоднем: ефектні побажання
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С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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