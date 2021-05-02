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З Великоднем: найефектніші картинки, листівки і привітання

Сьогодні, 05:05

Прийміть найкращі вітання з Воскресінням Христовим: яскраві картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Ось і настав світлий радісний день Великодня-2021 – свято Воскресіння Христового. Life Сьогодні зібрали для вас гарні вітальні картинки і листівки, а також добрі, щирі привітання з Великоднем-2021, які ви можете адресувати рідним і близьким, друзям і знайомим.

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Прикольні привітаня з Великоднем

***

С Пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра
И колбаску, и яички,
Кто-то – деньги, кто-то – спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!

Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом
Фото: bonnycards

З Великоднем: короткі вітання

***

Нехай ваше життя буде таким же яскравиим, насиченим і барвистим, як різнокольорові крашанки на великодньому столі, а щастя буде таким же солодким, як святкова паска. І нехай ваші доходи завжди дозволяють накривати шикарний стіл, а не тільки в свято.

Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом

Смс-привітання з Великоднем

***

Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

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Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом

З Великоднем: найкращі привітання у віршах

***

Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.

Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом

Добрі вітання зі святом Великодня

***

Вітаємо від щирого серця зі світлим весняним християнським великим святом Великодня! Нехай Божа благодать і благословення зійде на ваш будинок і вашу сім'ю, нехай дарує вам Господь здоров'я і довгі роки активного насиченого радісними подіями життя. Нехай завжди вас оточують добрі та чуйні люди. Будьте збережені Богом, кохані і щасливі!

Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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