З Великоднем: найефектніші картинки, листівки і привітання
Прийміть найкращі вітання з Воскресінням Христовим: яскраві картинки, вітальні листівки та добрі побажання
Ось і настав світлий радісний день Великодня-2021 – свято Воскресіння Христового. Life Сьогодні зібрали для вас гарні вітальні картинки і листівки, а також добрі, щирі привітання з Великоднем-2021, які ви можете адресувати рідним і близьким, друзям і знайомим.
Прикольні привітаня з Великоднем
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С Пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра
И колбаску, и яички,
Кто-то – деньги, кто-то – спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!
З Великоднем: короткі вітання
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Нехай ваше життя буде таким же яскравиим, насиченим і барвистим, як різнокольорові крашанки на великодньому столі, а щастя буде таким же солодким, як святкова паска. І нехай ваші доходи завжди дозволяють накривати шикарний стіл, а не тільки в свято.
Смс-привітання з Великоднем
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Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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З Великоднем: найкращі привітання у віршах
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Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
Добрі вітання зі святом Великодня
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Вітаємо від щирого серця зі світлим весняним християнським великим святом Великодня! Нехай Божа благодать і благословення зійде на ваш будинок і вашу сім'ю, нехай дарує вам Господь здоров'я і довгі роки активного насиченого радісними подіями життя. Нехай завжди вас оточують добрі та чуйні люди. Будьте збережені Богом, кохані і щасливі!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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