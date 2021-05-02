З Великоднем: найефектніші картинки, листівки і привітання

Прийміть найкращі вітання з Воскресінням Христовим: яскраві картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Ось і настав світлий радісний день Великодня-2021 – свято Воскресіння Христового. Life Сьогодні зібрали для вас гарні вітальні картинки і листівки, а також добрі, щирі привітання з Великоднем-2021, які ви можете адресувати рідним і близьким, друзям і знайомим.

Прикольні привітаня з Великоднем

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С Пасхой! С праздником! Ура!

Святим мы кулич с утра

И колбаску, и яички,

Кто-то – деньги, кто-то – спички!

Пусть Иисус спасет вас всех,

Дарит счастье, мир и смех!

Великдень: картинки і листівки зі святом Фото: bonnycards

З Великоднем: короткі вітання

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Нехай ваше життя буде таким же яскравиим, насиченим і барвистим, як різнокольорові крашанки на великодньому столі, а щастя буде таким же солодким, як святкова паска. І нехай ваші доходи завжди дозволяють накривати шикарний стіл, а не тільки в свято.

Великдень: картинки і листівки зі святом

Смс-привітання з Великоднем

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Тебя с великим днем пасхальным

Я поздравляю от души!

Желаю меньше дней печальных,

Побольше счастья и любви!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

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Великдень: картинки і листівки зі святом

З Великоднем: найкращі привітання у віршах

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Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.



Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

Великдень: картинки і листівки зі святом

Добрі вітання зі святом Великодня

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Вітаємо від щирого серця зі світлим весняним християнським великим святом Великодня! Нехай Божа благодать і благословення зійде на ваш будинок і вашу сім'ю, нехай дарує вам Господь здоров'я і довгі роки активного насиченого радісними подіями життя. Нехай завжди вас оточують добрі та чуйні люди. Будьте збережені Богом, кохані і щасливі!

Великдень: картинки і листівки зі святом

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