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Чому на Великдень освячують паски і яйця

Сьогодні, 13:05

Паска, як і крашанки, символізує Воскресіння Христа Спасителя

Православний Великдень-2021 настане 2 травня. На свято прийнято готувати паски, крашанки і сирні паски, а також освячувати їх у церкві.

Проте майте на увазі, що в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні можуть ввести низку карантинних обмежень на період великодніх урочистостей – зокрема, формат святкування онлайн, як це було минулого року. Тому, можливо, доведеться утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома.

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Чому на Великдень печуть паски

Паски печуть у Чистий четвер і Велику суботу
Паски печуть у Чистий четвер і Велику суботу
Фото: Depositphotos

Пишна і м'яка паска, з цукатами, горіхами, родзинками – головна страва великодньої трапези. Це не просто солодкий кекс, який може приготувати кожен. Паска, в першу чергу, – символ Воскресіння Христа; спогад про те, як Ісус Христос зібрався з апостолами після свого воскресіння – було прийнято, що на середнє місце за столом не сідали, а клали туди шматочок хліба.

Через деякий час ця традиція перекочувала у церкву, де такий хліб для Христа стали називати по-грецьки "артос" і залишати його на окремому столику. Під час святкових хресних ходів в Седмицю артос обносили навколо храму, а після ранкової суботньої служби роздавали прихожанам. Оскільки сім'я у християн вважається Малою Церквою, незабаром артос увійшов в кожен будинок і став називатися звичною для нас паскою.

Що означають крашанки на Великдень

Фото: Pixabay

Крашанки - ще один символ Великодня. У церковній традиції яйця позначають Гроб Господній, в якому приховане вічне життя. Їх вручають всім гостям, подають жебракам, беруть із собою до церкви для освячення. Згідно з церковними правилами, фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер або Велику Суботу.

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В наші дні великодні яйця фарбують як цибулевим лушпинням, буряковим соком і куркумою, так і промисловими барвниками. Яйця краще вибирати однакової форми і розміру, щоб вони гарно виглядали на святковому столі.

Яку їжу можна освячувати на Великдень

До церкви обов'язково беруть паску та крашанки
До церкви обов'язково беруть паску та крашанки
Фото: freepik.com

Паски, сирні паски, яйця, м'ясо та вино – ось продукти, які віруючі за звичаєм приносять до церкви для освячення. Таким чином дозволяється закінчити Великий піст, який в 2021 році триває з 15 березня по 1 травня.

Розговіння 2 травня починається або яйцями, або шматочком паски або сирної паски. Тому нести до церкви потрібно в першу чергу саме цей набір.

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.

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Джерело: Сьогодні
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