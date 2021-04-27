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Як зробити великоднє дерево власноруч: 10 лайфхаків з фото

Сьогодні, 20:42

Гарне великоднє дерево з яєць, квітів, паперу і навіть пір'я

Великоднє дерево – святковий атрибут, який прийшов до нас із західної культури, але завдяки своїй привабливості, незабаром завоював симпатії в багатьох сім'ях. Подібно до новорічної ялинки ошатне весняне деревце або кілька гілочок у вазі створюють на Великдень святкову атмосферу в домі.

Раніше ми вже розповідали, як зробити красиві великодні вінки та ефектно оформити кошики. А сьогодні поділимося ідеями, як і з чого "виростити" казкове великоднє дерево.

Також не забувайте радувати рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

  • Лайфхак 1. Схоже на Різдво

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Найчастіше великоднє дерево наряджають різнокольоровими яйцями, стрічками, бантиками і квітами. А якщо повісити гірлянду, то чим не різдвяна ялинка?

  • Лайфхак 2. Великоднє дерево з вербного букета

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Одними з перших навесні розпускаються бруньки на вербі. Якщо у вас залишився букет з Вербної неділі, його можна використовувати для виготовлення великоднього дерева. Або візьміть живі гілочки іншого дерева, наприклад, вишні. Додайте в композицію святкову атрибутику – гарні крашанки, кроликів, бантики.

  • Лайфхак 3. Кімнатна рослина перетворилася на великоднє дерево

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Оригінальне рішення, як улюблену квітку на час свята Великодня "вдягнути" у святкове вбрання. Вставте шпажки з крашанками в грунт. А коли закінчаться свята, ваш квітка отримає колишній вигляд.

  • Лайфхак 4. Лаконічний великодній букет

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Ще один варіант, як оформити святкову композицію – прозору вазу з весняними гілочками наповнити крашанками.

  • Лайфхак 5. Мініатюрні вазочки зі шкарлупок

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Дуже ніжно виглядає дерево, прикрашене не простими яйцями, а вазочками зі шкаралупи з живими дрібними квітами.

  • Лайфхак 6. Великоднє дерево з пір'їнками

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Замість яєць розвісьте на гілочки легкі пір'їнки – це допоможе створити святковий і повітряний настрій.

  • Лайфхак 7. Гніздо на дереві

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

У великодньому дереві причаїлося ціле гніздечко з яйцями. А на гілках розташувалися райські пташки.

  • Лайфхак 8. Прикольне пасхальне дерево для дітей

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Якщо в будинку є діти, вони будуть у захваті від маленьких ельфів, які пурхають по гілочках святкового дерева.

  • Лайфхак 9. Паперове пасхальне дерево

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Ритуальне дерево можна зробити зі щільного паперу. З картону виріжте два однакових заввишки стовбура.

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

На одному стовбурі посередині зробіть надріз знизу, а на іншому – зверху. А потім вставте один в інший у вигляді хрестовини для стійкості.

  • Лайфхак 10. Намальоване дерево

Як зробити великоднє дерево
Як зробити великоднє дерево
Фото: Pinterest

Нарешті, великоднє деревце можна просто намалювати і прикріпити на стіну.

Раніше ми розповідали, що святити на Великдень: список дозволених продуктів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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