Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Мы собрали для вас лучшие поздравления с наступающим Чистым четвергом-2021

Завтра, 29 апреля украинцы отмечают Чистый четверг-2021, который считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг начинают готовить паски.

Life Сегодня подготовили для вас самые красивые и оригинальные поздравления с Чистым четвергом-2021, а также собрали лучшие картинки, открытки, стихи и SMS-сообщения.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

С Чистым четвергом: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos

Поздравления с Чистым четвергом-2021: стихи и открытки

***

На Чистый четверг

Мы вам шлем поздравок!

Душой ощутите

Вы света глоток,

Который Господь наш

Всем людям послал,

Чтоб каждый обрел

Свой большой идеал!

Чтоб каждый из грешников

К Богу пришел,

Чтоб понял: у Бога

Всегда хорошо

Любому, кто в двери

Его постучит!

Пусть день этот счастье

Всем людям сулит!

Яркие картинки с Чистым четвергом Фото: forumsmile

***

Я готова на все сто,

Прибралась уже давно.

Всем желаю позитива,

Чтобы жизнь была красивой,

Чтобы счастья было много,

И широкою дорога,

И здоровья, и добра,

И душевного тепла!

***

Бывает день в году, когда

С особой силою вода

Омоет страждущее тело,

И всё, что в сердце наболело,

Уйдет, исчезнет без следа.

С собою унесет вода

Грехи, уныние и боль,

И ран твоих омоет соль,

От скверны душу исцелит.

Пускай Господь тебя хранит!

Милая картинка с Чистым четвергом Фото: forumsmile

***

В этот день все христиане,

Так ведется с давних пор,

Очень рано утром встанут,

Вынесут из дома сор.



Вещи все перестирают,

Дом до блеска уберут,

И об этом каждый знает,

Так приятен этот труд.



Не забудь и сам помыться,

Смой грехи все, и потом

Засверкают счастьем лица,

Всех вас с Чистым четвергом!

Чистый четверг: открытки и стихи Фото: forumsmile

***

В Чистый четверг рано-рано проснись,

В доме своем и в душе приберись,

Смой все тревоги — они ни к чему,

Прочь прогоняя тоску, как чуму.



Пусть удаются дела без проблем,

Хватит для радости поводов, тем,

А от удачи глаза заблестят...

Каждой минуте будь счастлив и рад!

Чистый четверг: картинки и стихи Фото: forumsmile

***

В Страстной четверг святое дело —

В порядок дом свой привести,

Очиститься душой и телом

И в церковь свечку принести.



Потом кулич испечь, украсить,

Готовясь к Пасхе в выходной.

С любовью яйца перекрасить,

Чтоб всем хватило их с лихвой.



Желаю вам, чтоб в день сей чистый

В преддверье праздной суеты

С небес спустился свет лучистый

И все исполнились мечты.

Картинки с Чистым четвергом прикольные Фото: forumsmile

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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