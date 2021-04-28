Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Сегодня, 19:09

Мы собрали для вас лучшие поздравления с наступающим Чистым четвергом-2021

Завтра, 29 апреля украинцы отмечают Чистый четверг-2021, который считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг начинают готовить паски.

Life Сегодня подготовили для вас самые красивые и оригинальные поздравления с Чистым четвергом-2021, а также собрали лучшие картинки, открытки, стихи и SMS-сообщения.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

С Чистым четвергом: картинки, открытки и поздравления
С Чистым четвергом: картинки, открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Поздравления с Чистым четвергом-2021: стихи и открытки

***
На Чистый четверг
Мы вам шлем поздравок!
Душой ощутите
Вы света глоток,
Который Господь наш
Всем людям послал,
Чтоб каждый обрел
Свой большой идеал!
Чтоб каждый из грешников
К Богу пришел,
Чтоб понял: у Бога
Всегда хорошо
Любому, кто в двери
Его постучит!
Пусть день этот счастье
Всем людям сулит!

Яркие картинки с Чистым четвергом
Яркие картинки с Чистым четвергом
Фото: forumsmile

***
Я готова на все сто,
Прибралась уже давно.
Всем желаю позитива,
Чтобы жизнь была красивой,
Чтобы счастья было много,
И широкою дорога,
И здоровья, и добра,
И душевного тепла!

Читайте также:
Чистый четверг-2021: традиции праздника

***
Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И всё, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Грехи, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!

Милая картинка с Чистым четвергом
Милая картинка с Чистым четвергом
Фото: forumsmile

***
В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.

Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.

Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!

Чистый четверг: открытки и стихи
Чистый четверг: открытки и стихи
Фото: forumsmile

***
В Чистый четверг рано-рано проснись,
В доме своем и в душе приберись,
Смой все тревоги — они ни к чему,
Прочь прогоняя тоску, как чуму.

Пусть удаются дела без проблем,
Хватит для радости поводов, тем,
А от удачи глаза заблестят...
Каждой минуте будь счастлив и рад!

Чистый четверг: картинки и стихи
Чистый четверг: картинки и стихи
Фото: forumsmile

***
В Страстной четверг святое дело —
В порядок дом свой привести,
Очиститься душой и телом
И в церковь свечку принести.

Потом кулич испечь, украсить,
Готовясь к Пасхе в выходной.
С любовью яйца перекрасить,
Чтоб всем хватило их с лихвой.

Желаю вам, чтоб в день сей чистый
В преддверье праздной суеты
С небес спустился свет лучистый
И все исполнились мечты.

Картинки с Чистым четвергом прикольные
Картинки с Чистым четвергом прикольные
Фото: forumsmile

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чистый четверг: главные приметы праздника Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник Чистый четверг-2021: традиции праздника Чистый четверг: что нужно делать в этот день Как сделать пасхальное дерево своими руками: 10 лайфхаков с фото Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь
праздники Пасха открытки поздравления картинки Чистый четверг
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев

Популярные статьи

Сегодня, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Сегодня, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Сегодня, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять