Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом
Мы собрали для вас лучшие поздравления с наступающим Чистым четвергом-2021
Завтра, 29 апреля украинцы отмечают Чистый четверг-2021, который считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг начинают готовить паски.
Life Сегодня подготовили для вас самые красивые и оригинальные поздравления с Чистым четвергом-2021, а также собрали лучшие картинки, открытки, стихи и SMS-сообщения.
А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
***
На Чистый четверг
Мы вам шлем поздравок!
Душой ощутите
Вы света глоток,
Который Господь наш
Всем людям послал,
Чтоб каждый обрел
Свой большой идеал!
Чтоб каждый из грешников
К Богу пришел,
Чтоб понял: у Бога
Всегда хорошо
Любому, кто в двери
Его постучит!
Пусть день этот счастье
Всем людям сулит!
***
Я готова на все сто,
Прибралась уже давно.
Всем желаю позитива,
Чтобы жизнь была красивой,
Чтобы счастья было много,
И широкою дорога,
И здоровья, и добра,
И душевного тепла!
Читайте также:Чистый четверг-2021: традиции праздника
***
Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И всё, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Грехи, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!
***
В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.
Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.
Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!
***
В Чистый четверг рано-рано проснись,
В доме своем и в душе приберись,
Смой все тревоги — они ни к чему,
Прочь прогоняя тоску, как чуму.
Пусть удаются дела без проблем,
Хватит для радости поводов, тем,
А от удачи глаза заблестят...
Каждой минуте будь счастлив и рад!
***
В Страстной четверг святое дело —
В порядок дом свой привести,
Очиститься душой и телом
И в церковь свечку принести.
Потом кулич испечь, украсить,
Готовясь к Пасхе в выходной.
С любовью яйца перекрасить,
Чтоб всем хватило их с лихвой.
Желаю вам, чтоб в день сей чистый
В преддверье праздной суеты
С небес спустился свет лучистый
И все исполнились мечты.
Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное