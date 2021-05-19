3 рецепти бананових пирогів, які прекрасно смакують на сніданок
На ці десерти ви витратите максимум півгодини, зате задоволення буде маса
Що може бути краще смачного і корисного сніданку. Тим паче коли він завершується кавою і затишним повітряним десертом. Хіба що коли часу на приготування цього десерту потрібно максимум 30 хвилин. У цій добірці знайдете 3 рецепти бананових пирогів. І є велика припущення, що вони будуть гідно оцінені.
Якщо вам необхідно гідно і оригінально привітати рідних і близьких, шукайте варіанти для подарунків в нашому календарі травневих свят.
Повітряний банановий пиріг
Інгредієнти
- Банан – 300 г
- Молоко (або рослинне) – 200 мл
- Сік лимона – 30 г
- Масло розтоплене – 40 г
- Борошно рисове – 120 г
- Крохмаль кукурудзяний – 40 г
- Стружка кокосова – 20 г
- Цедра 1 лимона
- Імбир мелений – 1-2 ч. л.
- Дрібка солі
- Сода – 1/4 ч. л.
Для краста (скоринки):
- Масло – 20 г
- Кокосова стружка – 30 г
- Рисове борошно, цукрова пудра – по 10 г
- Дрібка солі
Спосіб приготування
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- Банани збити з молоком, соком лимона і розтопленим маслом.
- Сухі інгредієнти всі змішати між собою. З'єднати сухі та рідкі.
- Швидко викласти все в форму, розподілити рівним шаром.
- Духовку розігріти на 180 градусів.
- Для краста розтопити масло, додати в нього борошно, стружку і пудру. Викласти краст на тісто.
- Випікати 20 хвилин за 180 градусів.
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Банановий пиріг з горіхами
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 200 г
- Банан – 3 шт.
- Борошно – 300 г
- Розпушувач – 5 г
- Вершкове масло – 150 г
- Горіхи – за смаком
Спосіб приготування
- Яйця з цукром збити, банани пом'яти виделкою. Додати розтоплене масло, борошно, розпушувач, банани. Перемішати.
- Зверху викласти горіхи за смаком.
- Вилити в форму, змащену маслом. Відправити в розігріту духовку на 45 хвилин за 180 градусів.
Банановий пиріг зі згущеним молоком
Інгредієнти
- Банани – 250 г
- Згущене молоко – 500 мл
- Борошно – 450 г
- Молоко – 300 г
- Сода – 1 ч. л.
- Оцет – для гасіння
- Сіль – 3 г
- Цукор – 50 г
Спосіб приготування
- Замісити з борошна і молока сметаноподібне тісто. Додати цукор, сіль і соду, погашену оцтом. Залишити, доки трохи не підніметься.
- Запікати за 200 градусів 10 хвилин.
- Викласти на пиріг порізані кружальцями банани і залити все згущеним молоком.
- Відправити в духовку до готовності.
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