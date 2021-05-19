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3 рецепти бананових пирогів, які прекрасно смакують на сніданок

Сьогодні, 07:25

На ці десерти ви витратите максимум півгодини, зате задоволення буде маса

Фото: instagram.com/margo_food.blog/
Фото:  instagram.com/margo_food.blog/

Що може бути краще смачного і корисного сніданку. Тим паче коли він завершується кавою і затишним повітряним десертом. Хіба що коли часу на приготування цього десерту потрібно максимум 30 хвилин. У цій добірці знайдете 3 рецепти бананових пирогів. І є велика припущення, що вони будуть гідно оцінені.

Якщо вам необхідно гідно і оригінально привітати рідних і близьких, шукайте варіанти для подарунків в нашому календарі травневих свят.

Повітряний банановий пиріг

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Інгредієнти

  • Банан – 300 г
  • Молоко (або рослинне) – 200 мл
  • Сік лимона – 30 г
  • Масло розтоплене – 40 г
  • Борошно рисове – 120 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 40 г
  • Стружка кокосова – 20 г
  • Цедра 1 лимона
  • Імбир мелений – 1-2 ч. л.
  • Дрібка солі
  • Сода – 1/4 ч. л.

Для краста (скоринки):

  • Масло – 20 г
  • Кокосова стружка – 30 г
  • Рисове борошно, цукрова пудра – по 10 г
  • Дрібка солі

Спосіб приготування

  1. Банани збити з молоком, соком лимона і розтопленим маслом.
  2. Сухі інгредієнти всі змішати між собою. З'єднати сухі та рідкі.
  3. Швидко викласти все в форму, розподілити рівним шаром.
  4. Духовку розігріти на 180 градусів.
  5. Для краста розтопити масло, додати в нього борошно, стружку і пудру. Викласти краст на тісто.
  6. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Банановий пиріг з горіхами

Фото: instagram.com/annafleishman/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Банан – 3 шт.
  • Борошно – 300 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Горіхи – за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця з цукром збити, банани пом'яти виделкою. Додати розтоплене масло, борошно, розпушувач, банани. Перемішати.
  2. Зверху викласти горіхи за смаком.
  3. Вилити в форму, змащену маслом. Відправити в розігріту духовку на 45 хвилин за 180 градусів.

Банановий пиріг зі згущеним молоком

Фото: instagram.com/kam.lanye_blog/

Інгредієнти

  • Банани – 250 г
  • Згущене молоко – 500 мл
  • Борошно – 450 г
  • Молоко – 300 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Оцет – для гасіння
  • Сіль – 3 г
  • Цукор – 50 г

Спосіб приготування

  1. Замісити з борошна і молока сметаноподібне тісто. Додати цукор, сіль і соду, погашену оцтом. Залишити, доки трохи не підніметься.
  2. Запікати за 200 градусів 10 хвилин.
  3. Викласти на пиріг порізані кружальцями банани і залити все згущеним молоком.
  4. Відправити в духовку до готовності.

Тут знайдете рецепт імператорського сніданку по-віденськи.

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