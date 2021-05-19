3 рецепти бананових пирогів, які прекрасно смакують на сніданок

На ці десерти ви витратите максимум півгодини, зате задоволення буде маса

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Що може бути краще смачного і корисного сніданку. Тим паче коли він завершується кавою і затишним повітряним десертом. Хіба що коли часу на приготування цього десерту потрібно максимум 30 хвилин. У цій добірці знайдете 3 рецепти бананових пирогів. І є велика припущення, що вони будуть гідно оцінені.

Якщо вам необхідно гідно і оригінально привітати рідних і близьких, шукайте варіанти для подарунків в нашому календарі травневих свят.

Повітряний банановий пиріг

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Інгредієнти

Банан – 300 г

Молоко (або рослинне) – 200 мл

Сік лимона – 30 г

Масло розтоплене – 40 г

Борошно рисове – 120 г

Крохмаль кукурудзяний – 40 г

Стружка кокосова – 20 г

Цедра 1 лимона

Імбир мелений – 1-2 ч. л.

Дрібка солі

Сода – 1/4 ч. л.

Для краста (скоринки):

Масло – 20 г

Кокосова стружка – 30 г

Рисове борошно, цукрова пудра – по 10 г

Дрібка солі

Спосіб приготування

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Банани збити з молоком, соком лимона і розтопленим маслом. Сухі інгредієнти всі змішати між собою. З'єднати сухі та рідкі. Швидко викласти все в форму, розподілити рівним шаром. Духовку розігріти на 180 градусів. Для краста розтопити масло, додати в нього борошно, стружку і пудру. Викласти краст на тісто. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

Банановий пиріг з горіхами

Фото: instagram.com/annafleishman/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Цукор – 200 г

Банан – 3 шт.

Борошно – 300 г

Розпушувач – 5 г

Вершкове масло – 150 г

Горіхи – за смаком

Спосіб приготування

Яйця з цукром збити, банани пом'яти виделкою. Додати розтоплене масло, борошно, розпушувач, банани. Перемішати. Зверху викласти горіхи за смаком. Вилити в форму, змащену маслом. Відправити в розігріту духовку на 45 хвилин за 180 градусів.

Банановий пиріг зі згущеним молоком

Фото: instagram.com/kam.lanye_blog/

Інгредієнти

Банани – 250 г

Згущене молоко – 500 мл

Борошно – 450 г

Молоко – 300 г

Сода – 1 ч. л.

Оцет – для гасіння

Сіль – 3 г

Цукор – 50 г

Спосіб приготування

Замісити з борошна і молока сметаноподібне тісто. Додати цукор, сіль і соду, погашену оцтом. Залишити, доки трохи не підніметься. Запікати за 200 градусів 10 хвилин. Викласти на пиріг порізані кружальцями банани і залити все згущеним молоком. Відправити в духовку до готовності.

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