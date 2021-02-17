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12 варіантів сніданків, які будуть ідеальними для кожного знака зодіаку

Сьогодні, 13:41

Тельцям чудово підійдуть яйця Бенедикт, а Рак буде радий добре приготовленій вівсянці

Як з'ясовується – їжа і гороскоп – речі сумісні. Адже у кожного з 12 знаків зодіаку є свій характер і погляди на життя, звички та уподобання. До вашої уваги 12 варіантів сніданків, які ідеально підійдуть для окремо взятого знака зодіаку. Ці варіанти урізноманітнять ваші смачні й ситні ранкові прийоми їжі. Звісно, це все рекомендації. Закликати міняти свій звичний раціон і відмовитися від вашого улюбленого сніданку не будемо.

Овен

Тости з авокадо
Тости з авокадо
Фото: Unsplash

Ваш ідеальний сніданок: тост з авокадо

Чому: ви перший пробуєте щось нове, тому, доки ваші друзі досі марять вівсянкою, ви вже перейшли на тости з авокадо. Овни – люди енергійні та активні, тому їм потрібен сніданок, який буде ситним і легким одночасно.

Телець

Ваш ідеальний сніданок: яйця Бенедикт

Чому: Тельці люблять все зважувати і до всього підходити з усією відповідальністю. Тельці обожнюють все незвичайне і оригінальне. Тобто проста яєчня – це не для них. А от дещо складні в приготуванні, красиві яйця Бенедикт – саме те.

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Близнюки

Фото: Pixabay

Ваш ідеальний сніданок: здоба, випічка

Чому: Близнюки люблять спілкування, нових людей, давати слушні поради. Ідеальний варіант для цих людей – свіжа випічка в компанії близьких або колег. Але випічка має бути особливою – солодкою і солоною, адже Близнюки – люди непередбачувані.

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Рак

Ваш ідеальний сніданок: вівсянка

Чому: вівсянка – класичний варіант сніданку, вона зігріває і дуже пасує вашій турботливій і ностальгічній особистості. А з правильними міксами (ягодами, фруктами) це може бути, по-перше, не нудно, по-друге, це "розфарбує" ваш ранок.

Лев

Ваш ідеальний сніданок: млинці, оладки

Чому: Леви люблять, щоб усе було прямо з печі. Бо у них самих завжди вогонь всередині. Тож ваш ідеальний сніданок – це млинці з медом або варенням. Ну і найголовніше – це ж ситно неймовірно.

Діва

Смузі з чорницею та ожиною
Смузі з чорницею та ожиною
Фото: Depositphotos

Ваш ідеальний сніданок: смузі

Чому: представники цього знаку більше зв інших дбають про здоров'я і хороше самопочуття. Діви майже завжди думають про те, що вони їдять. Тому хорошим варіантом буде смузі – там багато вітамінів. До того ж смузі з акуратно порізаними фруктами – це ще й красиво. Словом, Діви оцінять.

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Терези

Ваш ідеальний сніданок: яйця і бекон

Чому: ви завжди тримаєте баланс, тому такий сніданок задовольнить ваше бажання солоного і пікантного смаку. І найголовніше – він вас наситить і надасть сил. Саме це ж вам необхідно для того, щоб "врівноважувати" все і всіх навколо?

Скорпіон

Ваш ідеальний сніданок: курка з овочами

Чому: Скорпіонами управляє Марс, а це означає, що вони люблять, щоби було ситно, корисно і ще – з безліччю спецій. Але це не означає, що представники цього знаку вибиратимуть тільки такий сніданок. Вони люблять експериментувати з їжею і з її смаками. Обожнюють відкривати в їжі щось нове.

Стрілець

Фото: instagram.com/yulia_mama3x/

Ваш ідеальний сніданок: бельгійські вафлі або ще щось закордонне

Чому: Стрільці люблять подорожувати і сповнені пригод. Куди б вони не приїхали, вони обов'язково спробують місцеві страви. Для них це вкрай важливо. Люблять вони і страви з інших країн на сніданок. Якщо не солодкі бельгійські вафлі, то тоді це цілком може бути пікантний мексиканський буритос.

Козеріг

Ваш ідеальний сніданок: омлет

Чому: Козероги обожнюю виклики, прагнуть у всьому бути кращими та інших до цього направляють. У їжі Козероги реалісти. Тому вони не готуватимуть щось особливе, але і яєчня для них – занадто просто. А от "почаклувати" над пишним і ідеальним омлетом – саме воно.

Водолій

Фото: Depositphotos

Ваш ідеальний сніданок: кава та мюслі

Чому: з усіх знаків зодіаку ці люди відрізняються своїм гуманізмом, це проявляється в усьому, до чого торкаються Водолії. Вам стає добре від тієї думки, що на сніданок ви вип'єте чашку доброї кави та з'їсте якісні мюслі, приготовлені з несолодким йогуртом і ягодами.

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Риби

Ваш ідеальний сніданок: щільний (яєчня з рибою) або щось солодке

Чому: Риби – мрійники і не завжди знають, з яким настроєм прокинуться. Можуть навіть взагалі відмовитися від сніданку. Але якщо вранці є апетит, то ідеальною буде для вас ситна і корисна яєчня зі шматочком солоної або вареної риби. Або навпаки, все ж залежить від настрою, вам захочеться з'їсти пончик, тістечко або шматок торта і запити це все кавою.

Тут дізнаєтеся, яка піца ідеальна вашому знаку зодіаку.

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